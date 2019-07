Activision Blizzard Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Activision Blizzard":

Activision Blizzard knüpfte im 1. Quartal an das schwache Jahresende an. Die Erwartungen wurden zwar übertroffen. Umsatz und Gewinn entwickelten sich dennoch rückläufig. Während der Umsatz in den Bereichen Activision und King größtenteils stabil gehalten werden konnte, rutschte der Umsatz mit Blizzard-Produkten um 28,3% auf 344 Mio $ ab. Das Vorjahresquartal war vor allem durch hohe Umsätze dank der World-of-Warcraft-Erweiterung Battle



