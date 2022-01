Activision Blizzard-Aktie: Was für ein Paukenschlag!

Nach einem ausgezeichneten Jahr 2020 erlebte die Activision Blizzard-Aktie ein eher schwaches Börsenjahr 2021, in dem der Aktienkurs um rund 20 Prozent absackte. Gestern gab es jedoch einen Paukenschlag. Die Activision Blizzard-Aktie notierte mit fast 30 Prozent im Plus. Was hat das Kursfeuerwerk ausgelöst?

Übernahme durch Microsoft

Die Antwort ist klar: Das Übernahmeangebot von Microsoft. Der Tech-Riese bietet knapp 70 Milliarden US-Dollar, um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



