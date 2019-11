Activision Blizzard Aktie: Wann platzt die Bombe?

Weitere Suchergebnisse zu "Activision Blizzard":

Laut Angaben des Activision Blizzard-COO Coddy Johnson erwirtschaftet das Unternehmen inzwischen ein Drittel des Umsatzes mit dem Mobile-Geschäft, also mit Spielen, die per Smartphone oder Tablet gezockt werden können. Größter Umsatztreiber in dem Bereich dürfte der Spieleapp-Entwickler King sein, den Activision Blizzard vor einigen Jahren für knapp 6 Milliarden Dollar geschluckt hatte.

WoW-Mobile in Arbeit?

Doch auch beim zum Konzern gehörenden Entwicklerstudio Blizzard ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung