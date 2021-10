Activision Blizzard Aktie: Umkehrung des Kurses nach Beginn der Aufräumarbeiten!

Activision Blizzard, Inc. (NASDAQ:ATVI) hat am Mittwoch 20 Mitarbeiter entlassen, nachdem das kalifornische Department of Fair Employment and Housing (DFEH) im Juli Anschuldigungen wegen schweren Fehlverhaltens erhoben hatte.

Das ist passiert

In einem Brief an die Mitarbeiter teilte Frances Townsend, Executive Vice President, mit, dass der Spielegigant sein Ethik- und Compliance-Team um 19 Personen erweitern werde, ein weiterer Schritt in Richtung eines Neuanfangs. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung