Activision Blizzard-Aktie: Charttechnische Analyse!

Die Aktie des Computer- und Videospiele-Herstellers Activision Blizzard hat sich in den letzten Monaten wieder nach oben gearbeitet und Mitte Dezember einen charttechnischen Widerstand bei 57 US-Dollar durchbrochen. Dieser bildete die Unterkante einer im Jahr 2018 entstandenen Kurslücke (Gap down). Inzwischen ist die Aktie in der Mitte dieser Kurslücke angekommen und hat nun an einem weiteren Widerstand zu knabbern. Dabei handelt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



