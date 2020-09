Activision Blizzard Aktie: BULLISH!

Weitere Suchergebnisse zu "Activision Blizzard":

Während viele Unternehmen und deren Aktienkurse durch die Covid19-Krise bedingt unter die Räder kamen, hielt sich der Kursrückgang bei den Spieleentwicklern in Grenzen. So auch bei Activision Blizzard: Die Aktie verlor in der Spitze nur knapp 19 %. Mehr noch, die Unternehmen aus dieser Branche gelten aufgrund der Ausgangssperren als große Profiteure. Nicht Wenige nutzten die Zeit zu Hause, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung