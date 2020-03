Activision Blizzard Aktie: Die Anleger nutzen ihre Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Activision Blizzard":

Im Zuge der Corona-Panik in der vergangenen Woche musste auch die Aktie von Activision Blizzard Federn lassen, was sich anhand von Kursverlusten in Höhe von etwa sieben Prozent zeigte. Dabei ist die ganze Thematik für den Videospiele-Hersteller so gut wie nicht relevant. Selbst in Quarantäne können Menschen schließlich Videospiele spielen. Das scheint in der laufenden Woche auch den Anlegern klar geworden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



