Activision Blizzard: 3 wichtige Zitate aus der Telefonkonferenz zum 2. Quartal

Die Blizzard-Sparte steht nun unter neuer Führung.

Das Unternehmen führt gut aus und wichtige neue Veröffentlichungen schreiten planmäßig voran.

Mobile Spiele machen jetzt 40 % der Gesamtbuchungen aus.

Die Aktien von Activision Blizzard (WKN:A0Q4K4) stiegen, nachdem das Unternehmen die Ergebnisse zum zweiten Quartal vorlegte, die sowohl die Prognosen des Managements als auch die Schätzungen der Analysten übertrafen. Die Buchungen lagen mit 1,92 Mrd. US-Dollar leicht über den Schätzungen, aber der bereinigte Gewinn pro Aktie (EPS) übertraf die Erwartungen um 58 % und lag bei 1,20 US-Dollar.

Activision Blizzard stand in den letzten Wochen unter Druck, nachdem eine kalifornische Aufsichtsbehörde eine Klage wegen angeblichen Fehlverhaltens innerhalb des Unternehmens eingereicht hatte, insbesondere in Bezug auf Belästigung und Diskriminierung von weiblichen Mitarbeitern. Das Unternehmen hat seitdem eine neue Führung im Blizzard-Studio eingesetzt.

Wie du dir vorstellen kannst, hatte das Management bei der Telefonkonferenz viel zu besprechen. Hier sind drei Zitate, die die jüngsten Veränderungen in der Führung und zukünftige Wachstumschancen behandeln.

1. Veränderung der Kultur

Die Nachricht von der Klage war ein Schlag in die Magengrube für das Unternehmen. CEO Bobby Kotick veröffentlichte am 27. Juli einen Brief an alle Mitarbeiter, in dem er feststellte, dass die ersten Antworten des Managements auf die Beschwerden gegen das Unternehmen „taub“ waren und sich verpflichtete, schnell Maßnahmen zu ergreifen, um die angesprochenen Probleme zu beheben.

Zu Beginn der Telefonkonferenz kam Kotick direkt zum Thema: „Ich möchte damit beginnen, allen klar zu machen, dass es in unserem Unternehmen keinen Ort gibt, an dem Diskriminierung, Belästigung oder Ungleichbehandlung jeglicher Art toleriert wird, nirgendwo.“

Am 3. August gab das Unternehmen bekannt, dass der ehemalige Chef von Blizzard Entertainment, J. Allen Brack, das Unternehmen verlässt, „um neue Möglichkeiten zu verfolgen.“ An Bracks Stelle ernannte das Unternehmen Blizzards Executive Vice President of Development, Jen Oneal, zur Co-Leiterin des Segments. An der Seite von Oneal wird Blizzards Executive Vice President und General Manager of Platform and Technology Mike Ybarra stehen.

2. Noch immer in der Ausführung

Diese Veränderungen bei Blizzard zeigen, dass das Unternehmen versucht, jetzt schnell zu handeln, um die verschiedenen Beschwerden zu adressieren, aber aus der Sicht eines Investors wirft es eine zusätzliche Sorge um die Kontinuität in der Ausführung auf, insbesondere mit mehreren neuen Titeln, die sich derzeit in der Entwicklung befinden und für die Zukunft entscheidend sein werden.

Oneal sprach beide Themen mit dieser Aussage an: „Wenn wir zusammenkommen, machen wir einige der besten Spiele in der Branche, und wir sehen jetzt, dass diese Energie auf unsere Kultur übertragen wird, was ebenso wichtig ist.“

In der Telefonkonferenz berichtete das Management, dass Diablo 2: Resurrected am 23. September für PC und Konsolen starten soll. Die mobile Version von Diablo: Immortal befindet sich weiterhin in der Testphase, aber das Spiel wird sich bis in die erste Hälfte des Jahres 2022 verzögern. Das Management sagte auch, dass die Teams „starke Fortschritte“ bei Diablo IV und Overwatch 2 machen, wobei letzteres in den letzten Wochen „einen wichtigen Meilenstein“ passiert hat.

3. Mobiles Wachstum

Ein weiteres Highlight des Quartals waren die mobilen Buchungen, die zum ersten Mal einen Jahresumsatz von 3 Milliarden US-Dollar überschritten. Call of Duty: Mobile trägt zu diesem Erfolg bei, da der Titel in diesem Jahr voraussichtlich 1 Milliarde US-Dollar an Verbraucherausgaben erreichen wird.

CFO Armin Zerza kommentierte: „Die mobile Plattform lieferte mehr als 40 % der gesamten Nettobuchungen und ist eine wichtige strategische Priorität für uns, da wir jedes unserer wichtigsten Franchises in den kommenden Jahren auf Mobile ausweiten werden.“

Activision Blizzard hob seine Prognose für das Gesamtjahr an und erwartet nun Buchungen und einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 8,65 Milliarden US-Dollar bzw. 3,54 US-Dollar. Dies würde leicht verbesserte Buchungen und ein Gewinnwachstum von etwa 10 % gegenüber 2020 bedeuten.

Das Unternehmen ist gut positioniert, um von dem langfristigen Trend zu profitieren, dass mehr Menschen Videospiele spielen. Die Aktie ist auch nach dem jüngsten Rückgang ein besserer Wert, da die Aktien 20 % von ihrem Anfang des Jahres erreichten Hoch gefallen sind. Angesichts der negativen Schlagzeilen, die immer noch um das Unternehmen kreisen, könnte dies eine gute Gelegenheit sein, Aktien zu kaufen, bevor die neuen Diablo- und Call of Duty-Titel im Herbst erscheinen.

