Active City Summer Hamburg 2019: BKK Mobil Oil macht Hamburg fit (FOTO)

Hamburg (ots) -Mehr Kurszeiten, neue Angebote und zusätzliche Events: Noch bisSeptember kommen Bewegungsfreunde beim Active City Summer in allenHamburger Bezirken kostenlos ins Schwitzen. Die BKK Mobil Oilunterstützt das Outdoor-Event für Sportinteressierte jeglichen Altersund Trainingslevels als offizieller Gesundheitspartner."Nach der positiven Resonanz aus dem vergangenen Jahr freuen wiruns, auch 2019 wieder als Gesundheitspartner dabei zu sein. Es istein tolles Projekt, das nicht nur Aktiven, sondern auch Untrainiertenund Einsteigern einen einfachen Zugang zu Bewegung und Sportermöglicht", sagt Fanny Wolf, Referentin Prävention undGesundheitsförderung bei der BKK Mobil Oil.Am Active City Summer beteiligen sich dieses Jahr 30 HamburgerSportvereine. Sie bieten über 900 kostenlose Trainingsstunden an. Fürjede sportliche Vorliebe ist etwas dabei: von Beachvolleyball überQuidditch und Tanzen bis hin zu Aqua Fitness.Das tagesaktuelle Programm für ihren Bezirk können Hamburgerinnenund Hamburger auf https://www.activecitysummer.de/ abfragen. Da dieTrainingsstunden nicht aufeinander aufbauen, ist ein Einstieg in dieKurse jederzeit möglich.Wer sich dann noch weiter sportlich betätigen möchte, kann jedenDienstag beim kostenlosen BKK Mobil Oil-Lauftreff vorbeischauen -egal mit welchem Trainingslevel. Treffpunkt ist in der Sommersaisondas Café AlsterCliff an der Außenalster. Los geht es jeweils ab 19:00Uhr unter professioneller Anleitung durch Headcoach Nils Goerke -Ex-Triathlon-Profi und Ironman Top 3 Finisher - gemeinsam mitKatharina Nüser - eine der schnellsten Hamburger Marathonläuferinnen.Nach einem kurzen Warm-Up stehen Lauf-ABC, Mobilitätsübungen undverschiedene Trainingsformen wie Tempowechsel-, Hügel- undTreppenläufe, Intervalle oder Hügelsprints auf dem Programm. DerLauftreff ist für jedermann offen - neue Gesichter sind jederzeitherzlich willkommen.Nähere Informationen zum BKK Mobil Oil-Lauftreff gibt es unter:https://www.bkk-mobil-oil.de/lauftreff