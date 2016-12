Unterföhring (ots) -- Die nächste Evolutionsstufe der mehrfach Emmy®-ausgezeichneten"24"-Reihe mit Corey Hawkins in der Hauptrolle ab 13. Februar um22.15 Uhr auf Sky 1- Alle bisherigen "24"-Staffeln ab sofort als Box Sets abrufbar- Thrillerserie linear exklusiv auf Sky 1 sowie über Sky OnDemand, Sky Go und Sky Ticket abrufbar30. Dezember 2016 - Die Uhr tickt wieder! Die Macher derErfolgsserie "24" inszenieren mit "24: Legacy" erneut einenervenzerrende Terroristenhatz in Echtzeit. "24: Legacy" dreht sichdiesmal um ein packendes Rennen gegen die Zeit, denn es gilt einenverheerenden Terroranschlag in den USA zu verhindern. Zu sehen istdie action-geladenen Serie sowohl in der deutschen Synchronfassung,als auch im englischen Original ab 13. Februar, immer montags um22.15 Uhr exklusiv auf Sky 1, zudem ist sie über Sky Go, Sky OnDemand und Sky Ticket abrufbar.Nach neun Staffeln, mit Kiefer Sutherland als Jack Bauer, kehrtdie Thrillerserie mit neuer Besetzung zurück: Corey Hawkins("Straight Outta Compton", "Kong: Skull Island") spielt Army RangerSergeant Eric Carter. Ebenfalls mit dabei ist Miranda Otto("Homeland) als Offizierin der CTU und potenzielle First Lady. IhrEhemann und Präsidentschaftskandidat wird von Emmy®-Gewinner JimmySmits ("NYPD Blue") gespielt.Christian Asanger, Vice President Entertainment Channels bei SkyDeutschland: "Nach "24" und der Miniserie "24: Live Another Day" wirddie Kultserie mit "24: Legacy" in ein neues Jahrtausend katapultiert.Beibehalten wird das geniale Grundprinzip: Alle Ereignisse finden inEchtzeit an einem einzigen Tag statt. Das sorgt für Hochspannungnonstop mit vielen überraschenden Twists. Die Serie passt damitperfekt zu unserem Sky 1 Programm und wird unsere Zuschauer umhauen."Für "24: Legacy" konnte wieder das Original-Team um Produzent undEmmy®-Award-Gewinner Howard Gordon ("Homeland", "24: Live AnotherDay"), Academy Award®- und Emmy®-Award-Gewinner Brian Grazer ("ABeautiful Mind", "24"), sowie Manny Coto und Evan Katz ("24", "24:Live Another Day"), Stephen Hopkins ("24"), Robert Cochran ("24","24: Live Another Day"), Jon Cassar ("24", "24: Live Another Day")sowie Kiefer Sutherland selbst verpflichtet werden.Originaltitel: "24: Legacy", Thrillerserie, USA 2016. ErsteStaffel, zwölf Episoden, 60 Minuten. Regie (Pilot) : Stephen Hopkins.Darsteller: Corey Hawkins, Miranda Otto, Teddy Sears, Jimmy Smits. Ab13. Februar, immer montags um 22.15 Uhr auf Sky 1 sowie über Sky Go,Sky On Demand und Sky Ticket.Über Sky 1:Mit Sky 1 präsentiert Sky exklusiv in Deutschland und Österreicheinen neuen Entertainmentsender. Sky 1 zeigt eine ebensounterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusiven Showformatenund Serien. Das Programm besteht sowohl aus eigenproduzierten Showsund Serien als auch aus internationalen Serienproduktionen. ÜberKabel, Satellit und IPTV steht Sky 1 in SD als Teil des Sky StarterPakets allen Sky Kunden zur Verfügung, in HD ist der Sender im SkyEntertainment Paket erhältlich. Die Sendungen sind zudem über Sky OnDemand, Sky Go und Sky Ticket zeitlich und räumlich flexibelabrufbar.Über Sky Deutschland:Mit über 4,6 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2Milliarden Euro ist Sky in Deutschland und ÖsterreichPay-TV-Marktführer. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport,Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. SkyDeutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil vonEuropas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. 21,9 Millionen Kundenin fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immerund wo immer sie wollen (Stand: 30.9.2016).Pressekontakt:Stephanie SchlayerConsumer CommunicationsTel. +49 89 9958 6867Stephanie.Schlayer@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandInstagram: SkyDeutschlandKontakt für Fotomaterial:Margit SchulzkeTel. +49 89 9958 6847margit.schulzke@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell