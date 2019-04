Action ohne Limit / Einzigartiges Concept Car: Der Sunlight Cliff 4x4 Adventure Van (FOTO)

Leutkirch im Allgäu (ots) -Die Spekulationen haben ein Ende: Sunlight präsentiert den Cliff4x4 Adventure Van. Es gibt nichts Vergleichbares auf der Welt, denner ist ein Produkt der reinen Abenteuerlust, Kreativität und Fantasieseiner Entwickler. Ein Concept Car wie aus einem Blockbuster -geschaffen, um heißem Wüstensand, schneebedeckten Bergen und endlosenSchotterpisten zu trotzen. Bereit für Action, Sport und Fun?Gemacht, um Abenteuer zu bestehenDer Adventure Van ist ein wahr gewordener Traum fürOffroad-Junkies. Für jene, die es unvorhersehbar und extrem lieben,so wie die Mitglieder des Factory Teams. Die Profisportler sind dieersten, die mit der Sonderanfertigung auf Tour gehen und das Modellbis zum Letzten ausreizen durften. "Es ist total verrückt, was allesim Cliff 4x4 drinsteckt", sagt Profi-Snowboarderin Aline Bock. "DasFahrzeug ist von der Motorhaube bis zur Heckklappe komplett aufAction eingestellt." Mit Allradantrieb und dem entsprechendenReifenprofil ausgestattet meistert der Adventure Van auch die Streckeabseits der Straße ohne Schwierigkeiten. Der graue Camouflage-Lookschreit geradezu nach aufspritzendem Kies, Staub und Schlamm. So gehtNatur pur. Und wenn die Wildnis zum Basislager für die Nacht wird,haben die vier starken Dachstrahler ihren Einsatz.Klettern, surfen, relaxenDas Fahrzeug ist nichts für träge Langweiler. Wer hoch hinaus willauf das Dach des Adventure Vans, muss erst mal seine Sportlichkeitunter Beweis stellen. Klettergriffe am Heck sind der einzige Weg nachoben. Dafür erwartet einen auf dem rutschsicheren GFK-Dach mitGangway eine komfortable Hängematte, die mit zwei Teleskopstangensicher befestigt wird. Dem Himmel so nah lässt es sich relaxen wienie. Absolutes Highlight und eine geniale Idee: eine Seilwinde aufdem Dach für Sportarten wie Surfen, Wasserski oder Wakeboard. Das 500Meter lange Seil eignet sich für den Einsatz an Seen und Flüssen, woes sich auf Knopfdruck aufrollt und den Sportler zurück ans Uferzieht. Felix Georgi, Profi-Wakeboarder: "Seinen eigenen Wasserskiliftan Bord zu haben, bringt irre viel Spaß. Und bei der enormen Längedes Seils lohnt sich die Fahrt richtig."Für Schrauber und BikerAuch mit seinen zwei Seitentüren hebt sich der Adventure Van klarvon anderen Sunlight Camper Vans ab. Und dann erst sein Innenleben:Am Heck gibt es ein eigenes Fach für einen MTB Hopper, eine tragbareSprungrampe für Mountainbikes. Ein Bike-Montageständer an derInnenseite der Hecktür bietet allen Bastlern und Schraubern einebequeme Möglichkeit, um zum Beispiel Ketten und Bremsbeläge zuwechseln. "Ich fühle mich als Biker mit dem Cliff 4x4 perfektabgeholt", sagt Profi-Biker Guido Tschugg. "Es ist an alles gedacht,um eine super Zeit zu haben." Ein Möbelschutz, an dem die Bikes imInnenraum des Fahrzeugs sicher befestigt werden können, und Taschenzur Aufbewahrung von Zubehör zeigen, dass die Entwickler desAdventure Vans wissen, worauf es ankommt.Zum Ausklappen und MitnehmenMultifunktionalität ist essentiell im Cliff 4x4. Dadurch wird daskompakte Fahrzeug nahezu unbegrenzt nutzbar. Die Teleskopstangen fürdie Hängematte auf dem Dach sind an der Wand im Innenraum gesichertund eignen sich perfekt als Ablage für Surfbrett oder Skier. Dielängs angeordnete Couch wird ausgeklappt zu einem bequemen Bett mit180 mal 145 Zentimetern Liegefläche. Zudem passen die beiden mobilen,aufblasbaren Bettmatratzen an Bord genau auf die Sideboards undverwandeln sich in zwei zusätzliche Schlafplätze. Die Duschwanne kannauch für eine Freiluftdusche mit nach draußen genommen werden. DankReißverschlüssen wird der Duschvorhang zu einem stabilen,spritzwassersicheren Korpus und dient zugleich als Sichtschutz fürdie Verbrenner-Toilette. Nach Gebrauch wird der Vorhang einfach aufeine Teleskopstange aufgewickelt. Und der Stauraum? Von Dachschränkenkeine Spur: Die Abenteuerausrüstung findet ihren Platz in einem Netzan der Decke, an Haken und in Taschen. Darüber hinaus gibt es zweimobile Kühltruhen, die auch von außen zugänglich sind, und welche dieCamper zudem ebenso wie die Boombox einfach mit an den Strand nehmenkönnen. Für Partys ohne Ende."Wir haben alles, was wir über die Wünsche der Sunlight-Communitywissen, in unseren Show Van hineingepackt. Es ist ein echtesHerzensprojekt, in dem die Fans der Marke sich wiedererkennen. DerAdventure Van verkörpert Dynamik, pure Abenteuerlust, sportlicheAktivität und außergewöhnliche Erlebnisse. Er ist das ultimativeFun-Mobil für jede Outdoor-Action. 