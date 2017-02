Weitere Suchergebnisse zu "Olympus":

München (ots) -Mit Gerard Butler, Morgan Freeman und Aaron EckhardtSendetermin: Freitag, 03. Februar um 20:15 Uhr bei RTL IINachdem es ihm nicht gelang, die Frau des US-Präsidenten BenjaminAsher nach einem tragischen Autounfall zu retten, wird der BodyguardMike Banning (Gerard Butler) zum Schreibtischdienst verdonnert. Dochdann wird das Weiße Haus von nordkoreanischen Terroristen gestürmt.Die bestens ausgerüsteten Kämpfer nehmen mit Hilfe eines Verrätersaus Kreisen des Secret Service den Präsidenten (Aaron Eckhardt) undseinen Stab als Geiseln. Die herbeieilenden US-Truppen werden von denTerroristen ausgeschaltet, nur Banning gelingt es, sich Zugang zumWeißen Haus zu verschaffen. Ihm bleibt nur wenig Zeit, um imAlleingang den Präsidenten zu befreien und den Plan der Terroristen,die USA in eine atomare Katastrophe zu stürzen, zu verhindern.Regisseur Antoine Fuqua ("Southpaw", "Die glorreichen Sieben")setzte bei seinem Blockbuster mehr auf solide Actionszenen als aufeine logische Handlung. Das tat dem Erfolg an den Kinokassen aberkeinen Abbruch: "Olympus Has Fallen" spielte mehr als das Doppelteseines Budgets von 70 Millionen Dollar ein. 2016 folgte dieFortsetzung "London Has Fallen".Die Hauptrolle des Bodyguards Mike Banning übernahm der BriteGerard Butler ("300", "Gods Of Egypt"), als Präsident Asher ist AaronEckhardt ("The Dark Knight", "Sully") zu sehen."Olympus Has Fallen - Die Welt In Gefahr" USA 2014Mit Gerard Butler, Aaron Eckhardt, Morgan Freeman u.a.; Regie:Antoine FuquaSendetermin: Freitag, 03. Februar, um 20:15 Uhr bei RTL IIPressekontakt:RTL II KommunikationFrank Nette089 - 64185 6503frank.nette@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell