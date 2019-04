Action, Wissen und spannende Unterhaltung: Das neue Wochenende bei KiKA / Verändertes Programmschema ab 6. April 2019

Erfurt (ots) - Ab 6. April können sich die KiKA-Zuschauer*innenauf zahlreiche Neuerungen freuen, ohne auf Liebgewonnenes verzichtenzu müssen. Mehr Action und Unterhaltung am Samstag, ein weitererFilmplatz und mehr Wissensformate am Sonntag sowie die Bündelungspannender Dokus - so gestaltet sich das neue KiKA-Wochenende."Starke Marken auf starken Sendeplätzen - ab April setzten wirauch am Wochenende noch deutlichere Akzente und bündeln unsereUnterhaltungs- und Wissensformate", so KiKA-ProgrammgeschäftsführerinDr. Astrid Plenk. "Mit dem neuen vierten Spielfilmplatz am Sonntagräumen wir dem Genre Kinderfilm größere Präsenz ein. Am Nachmittagbieten wir damit ein tolles Angebot für die ganze Familie, am Abendstehen dann Dokumentationen und Wissensmagazine im Fokus."Mehr Unterhaltung am SamstagAusgewählte Spielfilme in bewährter Vielfalt gibt es beimSamstagsKINO schon um 13:30 Uhr. "Die wilden Hühner und die Liebe","Die wilden Hühner und das Leben", "Hände weg von Mississippi" und"Kikis kleiner Lieferservice" (alle ZDF) zeigt KiKA im April.Bereits um 17:00 Uhr spürt Moderator und Medienkenner Timwöchentlich bei "Timster" (KiKA/rbb/NDR) neuesten Entwicklungen derMedienwelt nach, gefolgt von einem bunten Mix aus Animationsserienbis zur Wissensprimetime mit den Checkern (BR) um 19:25 Uhr und"logo!" (ZDF).Um 20:00 Uhr gibt es jetzt immer die aktuellen Trends im BereichMusik, Sport, Mode und Lifestyle von Jess und Ben bei "KiKA LIVE" unddanach Show- und Challenge-Formate wie "Draußen schlafen" (ZDF) und"Alarm, die jungen Retter" (SWR).Filme und Wissensformate am SonntagDirekt nach dem Sonntagsmärchen um 12:00 Uhr bietet KiKA ab Aprileinen weiteren Filmplatz für die ganze Familie. Nach dem Märchen "DerZauberlehrling" (MDR/ZDF) zeigt KiKA am 7. April "Die unglaublicheGeschichte von der Riesenbirne" (KiKA). Des Weiteren dürfen sich dieZuschauer*innen im April auf "Das tierische Wettrennen - Hase gegenSchildkröte" (ARD Degeto), "Die Häschenschule - Jagd nach demgoldenen Ei" (NDR) und "Der kleine Drache Kokosnuss - FeuerfesteFreunde" (ZDF) freuen.Am Sonntag erwarten die Zuschauer*innen künftig noch mehr Doku-und Wissenssendungen, zum Beispiel mit "Anna und die wilden Tiere"(BR) um 16:35 Uhr.Am Abend stehen Formate wie "ERDE AN ZUKUNFT" (KiKA) um 20:00 Uhr,danach "stark!" (ZDF) oder "Schau in meine Welt" (hr, KiKA, MDR, RB,rbb, SWR) im Fokus.Einmal monatlich widmen sich Clarissa Corrêa da Silva und SimonSchneider wie gewohnt live um 20:10 Uhr im Beratungsmagazin"KUMMERKASTEN" (KiKA) Lebensweltthemen der Zehn- bis 13-Jährigen.Weitere Informationen zum neuen Wochenendprogramm bei KiKA sowieeine ausführliche Programmübersicht finden Sie auf kika-presse.de.Neue Sendeplätze ab 6. April im ÜberblickSamstag:13:30 Uhr Filmplatz SamstagsKINO17:00 Uhr Medienmagazin "Timster" (KiKA/rbb/NDR)20:00 Uhr Trend- und Lifestylemagazin "KiKA LIVE" (KiKA)20:10 Uhr Challenge-Reihe "Draußen schlafen - Der Bettkampf" (ZDF)Sonntag:12:00 Uhr Filmplatz Sonntagsmärchen und anschließend Sonntagsfilm16:35 Uhr Reportage-Reihe "Anna und die wilden Tiere" (BR)20:00 Uhr Wissensmagazin "ERDE AN ZUKUNFT" (KiKA)20:10 Uhr Beratungsmagazin "KUMMERKASTEN" (KiKA), jeden 1. Sonntag imMonatab 20:15 Uhr Doku-Reihen "stark!" (ZDF) und "Schau in meine Welt"(hr, KiKA, MDR, RB, rbb, SWR)Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 0361.218-1827Telefax: +49 0361.218-291827kika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell