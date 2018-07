Unterföhring (ots) -17.07.2018. Auch Jack Bauers Nachfolger erlebt einen unglaublichaufregenden Tag in Real Time: Ex-Elitesoldat Eric Carter (CoreyHawkins) wird von seiner Vergangenheit eingeholt. Vor Monaten hatteseine Spezialeinheit den Top-Terroristen Scheich Bin-Khalid im Jemengetötet. Doch nun wurden binnen Stunden beinahe sämtliche Mitgliederseines ehemaligen Army-Ranger-Teams, samt deren Frauen und Kindern,von Mordkommandos in ihren Häusern gefoltert und ermordet. Auch Ericentgeht nur knapp mit seiner Frau Nicole (Anna Diop) einem Anschlag.Hals über Kopf muss er fliehen. Er kann niemandem trauen, dennoffenbar wurden die Identitäten der Teammitglieder von allerhöchsterStelle verraten. Den Terroristen geht es nur nebenbei um Rache: Siesuchen nach einem USB-Stick, der die Namen und Aktivierungs-Codes fürDutzende auf Bin-Khalid eingeschworene Schläfer in den USA enthält.In seiner Not kontaktiert Eric die ehemalige CTU-Leiterin RebeccaIngram (Miranda Otto) ... kabel eins zeigt zwölf Episoden von "24:Legacy" ab Samstag, 21. Juli 2018, um 22:15 Uhr zum ersten Mal imFree-TV.Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Ein Unternehmen derProSiebenSat.1 Media SE Peter Esch Senior Redakteur /stellvertretender Vice President Kommunikation/PR FictionKommunikation/PR Fiction Medienallee 7 · D-85774 Unterföhring Tel.+49 89 950 711 77 mailto:Peter.Esch@ProSiebenSat1.comwww.ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: kabel eins, übermittelt durch news aktuell