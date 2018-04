Action, Abenteuer und Akrobaten: Das Sommerfestival der Autostadt begeistert Wolfsburg und die Region (FOTO)

Wolfsburg (ots) -- Spaß für die ganze Familie vom 18. Juli bis 26. August- Action auf Riesenrutschen und gigantischen Airtramps- Shows des Cirque Nouveau auf zwei Bühnen, Straßenzirkus im Parkder Autostadt- Entspannung am Wasser auf Cool Summer IslandZum Sommerfestival verwandelt sich die Autostadt in Wolfsburg vom18. Juli bis 26. August in eine einzigartige Erlebnislandschaft - fürKinder, Jugendliche und Erwachsene. Riesige Rutschen und Airtrampsbieten Action, für Spaß im Hafenbecken sorgen Elektro-Waterbuggysoder Loungetretboote und die passende Atmosphäre zur Erholung wartetauf der schwimmenden Insel Cool Summer Island. Bis zum 12. Augustzeigen internationale Künstler des Cirque Nouveau spektakuläre Showsauf der großen Bühne im Hafenbecken und im Zirkuszelt hinter demNutzfahrzeuge Pavillon. Den Park der Autostadt verwandeln Artistendes Street Circus zu ihrer Bühne."Mit dem Sommerfestival freuen wir uns auf eine besonderserlebnisreiche Zeit in der Autostadt. Unsere Gäste erwarten sechsWochen voller Spaß zum Mitmachen, Staunen und Entspannen. Damitbieten wir nach dem Wolfsburger Stadtgeburtstag für die Menschen derRegion ein weiteres Highlight und mit den vielen neuen Angeboten auchgleich das perfekte Programm für die Sommerferien", sagt RolandClement, Vorsitzender der Geschäftsführung der Autostadt.Open Air Action-Welt und HafenweltNeu sind in diesem Sommer die vielfältigen Outdoor-Aktivitäten,die täglich für Begeisterung sorgen: Auf der gigantischenRutschenanlage am Piazza-Vorplatz können die Gäste tollkühn denfreien Fall wagen, sich durch die Wendelrutsche wirbeln oder dielange Fahrt auf der Breitrutsche genießen. Kinder können sich aufeinem riesengroßen aufblasbaren Spielplatz, dem InflatablePlayground, austoben. Die eigens für die Autostadt entwickelteAbenteuerwelt hat auch einen besonderen Ort: Sie liegt direkt in derLagune. Viel Raum zum Spielen und Klettern finden Mädchen und Jungenaußerdem auf weiteren gigantischen Hüpfkissen wie dem Riesenairtrampoder sie erobern per Seilfähre eine schwimmende Spielinsel imHafenbecken. Schwanentretboote, Elektro-Waterbuggys und Loungebooteladen große und kleine Gäste zu einer Spritztour durchs Wasser ein.Entspannung gibt es dann im feinen Sand auf Cool Summer Island - beileckeren Cocktails und Loungemusik.Cirque Nouveau und Street CircusFür Nervenkitzel und mitreißende Unterhaltung sorgen vom 18. Julibis 12. August internationale Ensembles des Cirque Nouveau unteranderem aus Australien, Argentinien, Kanada oder Tschechien. Mitschwindelerregender Akrobatik trotzen die Artisten der Schwerkraft,verbinden ideenreiches Theater mit nostalgischem Zirkus und lebendigeVarietékunst mit Slapstick. Zum Finale der Zirkuswochen lässt"CLOUDS", die exklusive Eigenproduktion der Autostadt, die Besucherin virtuelle Universen eintauchen - ganz real. Im wöchentlichenWechsel sind die Shows von Mittwoch bis Sonntag zweimal täglich aufzwei Bühnen zu erleben.Der international besetzte Street Circus verwandelt dieParklandschaft der Autostadt in eine Open-Air-Bühne: Mal inschwindelerregenden Höhen, mal poetisch oder umwerfend komischbringen Artisten ihr Publikum zum Lachen und Staunen. Kinder undJugendliche können sich beim Mitmach-Zirkus oder bei verschiedenenWorkshops selbst als Artisten versuchen.Eintritt und ShowticketsDer Eintritt in die Autostadt beträgt 15 Euro für Erwachsene,ermäßigt 14 Euro. Kinder und Jugendliche (6 - 17 Jahre) sowie Schülerzahlen 6 Euro, Familien 35 Euro. Von 16 Uhr bis 21.30 Uhr kostet derEintritt 10 Euro und beinhaltet ein Gastronomieguthaben über 7 Euro,ab 21.30 Uhr ist der Eintritt in die Autostadt frei. Während desSommerfestivals sind die MarkenPavillons und weitere Attraktionen derAutostadt bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt zu den Shows auf Hafen-und Gartenbühne beträgt 3 Euro (zuzüglich zur Tageskarte,Jahreskarteninhaber haben freien Eintritt). Bei allen Shows giltfreie Platzwahl. Vorverkaufsstart für die Showtickets ist Dienstag,1. Mai. Ausführliche Informationen zu allen Ensembles und ihrenProgrammen ab sofort im Internet unter www.autostadt.de.Über die Autostadt in Wolfsburg - Die weltweit führendeAutomobildestinationAls Kommunikationsplattform des Volkswagen Konzerns macht dieAutostadt in Wolfsburg unter dem Motto "Menschen, Autos und was siebewegt" die Werte des Konzerns und das Thema Mobilität in all seinenFacetten erlebbar. Über 37 Millionen Gäste haben den Themenpark undaußerschulischen Lernort seit der Eröffnung im Jahr 2000 besucht, derdamit zu den beliebtesten touristischen Destinationen in Deutschlandgehört. Zudem ist die Autostadt das weltweit größte automobileAuslieferungszentrum und beherbergt das markenübergreifendeAutomobilmuseum ZeitHaus. Mit einer Vielzahl kulturellerVeranstaltungen, wie den jährlich stattfindenden MovimentosFestwochen, ist die Autostadt überdies ein internationaler Treffpunktfür kulturell Interessierte.Pressekontakt:AutostadtUnternehmenskommunikationTelefon +49 - (0) 5361 40-1444Telefax +49 - (0) 5361 40-1419E-Mail: pressestelle@autostadt.dewww.presse.autostadt.dewww.autostadt.dewww.facebook.com/autostadtwww.youtube.com/autostadtwww.twitter.com/autostadtwww.instagram.com/autostadtOriginal-Content von: Autostadt GmbH, übermittelt durch news aktuell