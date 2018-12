Action, Abenteuer & Magie: Drei Videopsiel-Hits bringen Freude zum Weihnachtsfest / Shadow of the Tomb Raider, Kingdom Hearts III und Just Cause 4 von Square Enix (FOTO)

Hamburg (ots) -Weihnachten steht vor der Tür, und der Videospiel-HerstellerSquare Enix sorgt mit seinen aktuellen Produkten für strahlende Augenbei Jung und Alt. Dabei stehen drei Titel im Fokus, die mit ihrenganz individuellen Stärken den Geschmack aller Beschenkten abdecken:SHADOW OF THE TOMB RAIDER (bereits erhältlich für Xbox One,PlayStation 4 und PC) Das aktuellste und größte Abenteuer derweltberühmten Videospiel-Heldin Lara Croft hat bereits zahlreichePreise gewonnen und verkaufte sich binnen 72 Stunden in Deutschlandüber 100.000 Mal! Völlig zurecht: Denn mit seiner packenden Story,epischen Rätseln und feinster 4K-Grafik ist SHADOW OF THE TOMB RAIDERder Inbegriff eines modernen Videospiels. Der Schwierigkeitsgrad derBereiche "Geschicklichkeit", "Kampf" und "Rätsel" ist zudemindividuell und jederzeit anpassbar. Somit kommen auch unerfahreneSpieler voll auf ihre Kosten.Mit diesem Video können Sie sich selbst ein Bild vom Spiel machen:https://www.youtube.com/watch?v=rynKFNwkjQMWer das Spiel kostenfrei testen möchte, kann hier die Testversionherunterladen: https://tombraider.square-enix-games.com/de/free-trialBildmaterial für Presseberichte steht hier zum Download bereit:http://ots.de/L0R9Z4JUST CAUSE 4 (bereits erhältlich für PlayStation 4, Xbox One undPC) Der explosivste Spielplatz der Videospiel-Welt hat einen Namen:Solís! Denn in diesem fiktiven südamerikanischen Inselstaat spieltder Action-Blockbuster JUST CAUSE 4. Ebenso wie seine enormerfolgreichen Vorgänger setzt der brandneue Titel auf die pure Freudeam Experimentieren: Der Greifhaken des Helden Rico Rodriguez verfügtüber 4 Millionen unterschiedliche Konfigurationen und ist das wohlmächtigste und spaßigste Gadget der Videospiel-Geschichte. So könnenSpieler sämtliche Gebäude, Gegner und Gegenstände mit Seilenverbinden, sie an Ballons in den Himmel katapultieren oder mitRaketensätzen versehen. JUST CAUSE 4 - das ist Freiheit, Action,Chaos und ganz viel Spielspaß für erwachsene Gamer.Mit diesem Video können Sie sich selbst ein Bild vom Spiel machen:https://www.youtube.com/watch?v=0tbD6ig0FzYBildmaterial für Presseberichte steht hier zum Download bereit:http://ots.de/s2DQfyKINGDOM HEARTS III (ab 29. Januar 2019 erhältlich für PlayStation4 und Xbox One) Spaß für die ganze Familie: Dafür steht die KINGDOMHEARTS-Serie - und das bereits seit über 15 Jahren! Die Mischung ausAction-Rollenspiel und Disney- sowie Pixar-Welten ist ebensoeinzigartig wie faszinierend: Mit Captain Jack Sparrow aus WaltDisney Animation Studios "Fluch der Karibik" durch die Weltmeerereisen? Den Helden aus dem Disney-Pixar Film "Toy Story" beim Kampfgegen eine Roboterarmee helfen? Gemeinsam über den Humor desSchneemanns Olaf aus Walt Disney Animation Studios "Die Eiskönigin -Völlig unverfroren" lachen? Das alles bietet nur KINGDOM HEARTS III.Dabei ist die Grafikdarstellung kaum von ihren Leinwandvorlagen zuunterscheiden: Ein Disney-Film zum Mitspielen, für die ganze Familie- KINGDOM HEARTS III. Ein Tipp für Schnellentschlossene: Wer dasSpiel pünktlich vorbestellt, erhält im Rahmen einer Sonderaktion einexklusives Leucht-Yo-Yo gratis dazu:https://www.gamestop.de/PS4/Games/29392/kingdom-hearts-iii#Mit diesem Video können Sie sich selbst ein Bild vom Spiel machen:https://www.youtube.com/watch?v=HSR09jDlgH4Bildmaterial für Presseberichte steht hier zum Download bereit:http://ots.de/3T6MArWeiteres Bild-, Video- und Infomaterial zu unseren Spielen findenSie jederzeit auf unserem Presseserver:http://www.square-enix-press.comBei Fragen stehen wir Ihnen natürlich wie immer gerne zuVerfügung.Viele GrüßeIhr Square Enix PresseteamPressekontakt:Nassim Gebhardt | PR ManagerinThorsten Küchler | Senior PR ManagerSquare Enix GmbHTel. +49 (0)40 306 33 611Fax +49 (0)40 306 33 602Domstraße 1720095 HamburgGermanyOriginal-Content von: Square Enix GmbH, übermittelt durch news aktuell