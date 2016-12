Actelion: Erwartungen des Marktes übertroffen!

Weitere Suchergebnisse zu "Actelion":

Actelion übertraf mit seinen Zahlen für die ersten 9 Monate die Erwartungen des Marktes. Dank einer Wachstumsbeschleunigung im 2. und 3. Quartal stiegen der Umsatz um 17,3% und der Gewinn pro Aktie um 34,6%. Wachstumstreiber war das neue Medikament Opsumit gegen Lungenbluthochdruck (PAH), das auf dem besten Weg ist, den bisherigen Kassenschlager Tracleer als Hauptumsatzträger abzulösen. Die Tracleer-Erlöse gingen nach dem Patentverlust wie erwartet um 15% auf 790 Mio SFr zurück. Vor allem in den USA muss Tracleer bald die Konkurrenz durch Generika fürchten.

Management hat die Jahresprognose erneut erhöht

Gleichzeitig wächst die Zahl der Tracleer-Patienten, die ihre Therapie auf Opsumit umstellen. Entsprechend stieg der Opsumit-Umsatz um 68% auf 596 Mio SFr. Auch das neue PAH-Medikament Uptravi wird von immer mehr Ärzten verschrieben und hat seit der Markteinführung Anfang des Jahres schon 160 Mio SFr in die Kasse gespült. Uptravi wird bereits in den USA und einigen Ländern der EU verkauft. Im 3. Quartal erhielt das Medikament die Zulassung in Japan und der Schweiz.

Auch die Umsätze mit Veletri gegen PAH gehen weiter nach oben. Im 3. Quartal entfielen auf die 3 neuen PAH-Medikamente erstmals mehr als 50% des Konzernumsatzes. Angesichts der erfreulichen Geschäftsentwicklung hat das Management die Jahresprognose erneut erhöht. Erwartet wird jetzt ein Anstieg des Kernbetriebsgewinns um 15 bis 17%. Im letzten Jahr lag dieser Wert bei 814 Mio SFr und nach 9 Monaten bei 781 Mio SFr. Den Nettogewinn schätzen wir auf 750 Mio SFr.

Ein Gastbeitrag von Volker Gelfarth.

