Actelion: Da soll noch einer durchblicken!

Lieber Leser,

die Übernahme des Schweizer Biotechkonzerns Actelion entwickelt sich immer mehr zur Farce. Nach dem Rückzug des US-Pharma- und Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson (J&J), schien das Pendel zuletzt in Richtung des französischen Pharmaunternehmens Sanofi auszuschlagen. Doch nun sollen die Schweizer plötzlich doch wieder mit J&J verhandeln. Beide Seiten erklärten, dass man sich in exklusiven Gesprächen über eine strategische Transaktion befinde. Was steckt dahinter?

Actelion-Chef das Zünglein an der Waage?

Noch vor einer Woche nahm J&J Abstand von seinen Übernahmeplänen, ohne explizite Gründe zu nennen. Insidern zufolge hatte J&J 27 Mrd. Dollar geboten. Neben unterschiedlichen Vorstellungen über den Kaufpreis, könnte auch die Rolle des Actelion-Chefs Jean-Paul Clozel zum Abbruch der Verhandlungen geführt haben. Dieser hatte sich in der Vergangenheit stets für einen eigenständigen Kurs von Europas größtem Biotechkonzern ausgesprochen. Branchenkreise gehen daher davon aus, dass er auch in Zukunft zumindest einen Teil des Unternehmens unabhängig weiterführen möchte und diesbezüglich Druck ausübt.

Es steht viel auf dem Spiel

Was nun zu der plötzlichen Kehrtwende geführt hat, bleibt zunächst unklar. Vor allem wenn man bedenkt, dass Sanofi Medienberichten sogar 30 Mrd. Dollar auf den Tisch legen wollte. Actelion ist ein hochprofitables Unternehmen, das im vergangenen Jahr eine Gewinnmarge von sage und schreibe 27,6 Prozent erzielte. Da verwundert auch das rege Interesse großer Pharmakonzerne nicht wirklich. Die Actelion-Konzernführung steht nun allerdings unter Zugzwang, um nicht den Zorn der Anleger auf sich zu ziehen. Denn diese wollen unter keinen Umständen auf die satte Prämie verzichten, die ein Verkauf mit sich bringt. Bereits eine Offerte über 27 Mrd. Dollar würde einem Kursaufschlag von 60 Prozent auf den Actelion-Aktienkurs vor Bekanntwerden der Übernahmepläne entsprechen.

Ein Gastbeitrag von Hermann Pichler.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse