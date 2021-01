Die Acteev-Technologie von Ascend Performance Materials wird bei den Outdoor Retailer Innovation Awards ausgezeichnet

Houston (ots/PRNewswire) - Die Auszeichnungen würdigen neue und bahnbrechende Technologien, die in Winterbekleidung, Outdoor- und Sportprodukten und Materialien eingesetzt werdenAscend Performance Materials' Acteev Protect(TM) antimikrobielle geruchshemmende Stofftechnologie wurde bei den Outdoor Retailer Innovation Awards 2021 als Gewinner ausgezeichnet. Die Auszeichnungen würdigen neue und bahnbrechende Technologien, die in Winterbekleidung, Outdoor- und Sportprodukten und Materialien eingesetzt werden.Acteev Protect wurde aus einer Rekordzahl von Einreichungen für seine Leistung in vier Kriterien ausgewählt - Spark, Desire, Function und Impact.Nikki Huffman, Principal Business Development Leader für Acteev(TM), nahm die Auszeichnung bei einer virtuellen Zeremonie während der Outdoor Retailer Winter Online Messe entgegen."Wir fühlen uns geehrt, in der Gesellschaft so vieler talentierter Innovatoren zu sein", sagte Huffman. "Wir stellen uns eine Acteev-Welt vor, in der Ascend mit anderen Herstellern und Innovatoren zusammenarbeitet, um Produkte zu entwickeln, die von Bettlaken und Kissenbezügen über OP-Kleidung und Krankenhauskittel bis hin zu Athleisure Wear und Socken, Badebekleidung und Intimbekleidung reichen."Die Acteev-Technologie bettet Zink-Ionen in ein Polymer ein, um lang anhaltende antimikrobielle Eigenschaften zu erzeugen. Das Ergebnis ist ein Gewebe, das geruchsverursachende Bakterien und Pilze abtötet. Acteev-Garne und -Gewebe sind abriebfest, weich und langlebig. Und weil die Zink-Ionen während des Polymerisationsprozesses eingebettet werden, behalten mit Acteev hergestellte Strick- und Webartikel ihre antimikrobielle Wirksamkeit für bis zu 50 Waschgänge.Tests an Strickwaren, die an der Universität Cambridge durchgeführt wurden, haben gezeigt, dass die Acteev-Technologie SARS-CoV-2, das Virus, das COVID-19 verursacht, mit einer Wirksamkeit von 99,9 % bei Kontakt inaktiviert. Ascend arbeitet mit Regierungsbehörden zusammen, um die entsprechenden behördlichen Genehmigungen zu erhalten, um bestimmte Behauptungen in den USA aufzustellen.Die Produktverfügbarkeit ist unter acteev.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3045023-1&h=3653751118&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3045023-1%26h%3D623939516%26u%3Dhttps%253A%252F%252Facteev.com%252F%253F__hstc%253D213631435.d7d65678c54d788f2531afff0233d38c.1608766897956.1608772673981.1611169667138.4%2526__hssc%253D213631435.1.1611169667138%2526__hsfp%253D1433163394%26a%3Dacteev.com&a=acteev.com) und @acteevbyascend auf Instagram (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3045023-1&h=2452021979&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3045023-1%26h%3D2762103560%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252Facteevbyascend%252F%26a%3DInstagram&a=Instagram), Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3045023-1&h=3256495180&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3045023-1%26h%3D1146987113%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Facteevbyascend%26a%3DTwitter&a=Twitter) und Facebook (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3045023-1&h=4077942697&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3045023-1%26h%3D6346703%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252FActeevbyAscend%26a%3DFacebook&a=Facebook) zu finden.Informationen zu Ascend Performance MaterialsAscend Performance Materials stellt Hochleistungsmaterialien für alltägliche Gebrauchsgüter und neue Technologien her. Unser Schwerpunkt liegt auf der Verbesserung der Lebensqualität und der Anregung einer besseren Zukunft durch Innovationen. Wir sind ein vollständig integrierter Anbieter von Materiallösungen mit acht globalen Produktionsstätten in den USA, Europa und China. Unser Sitz befindet sich in Houston, Texas, und wir betreiben regionale Niederlassungen in Shanghai, Brüssel und Detroit. Unsere 2.600 Mitarbeiter stellen weltweit Kunststoffe, Gewebe, Fasern und Chemikalien her, die zur Herstellung sichererer Fahrzeuge, saubererer Energie, besserer medizinischer Geräte, intelligenterer Haushaltsgeräte und langlebigerer Bekleidung und Konsumgüter verwendet werden. Wir setzen uns für Sicherheit, Nachhaltigkeit und den Erfolg unserer Kunden und unserer Gemeinden ein.Erfahren Sie mehr über Ascend auf www.ascendmaterials.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3045023-1&h=3430223102&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3045023-1%26h%3D1335293355%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ascendmaterials.com%252F%26a%3Dwww.ascendmaterials.com&a=www.ascendmaterials.com).Informationen zu Acteev: acteev.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3045023-1&h=4180521846&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3045023-1%26h%3D1796768771%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.acteev.com%252F%26a%3Dacteev.com&a=acteev.com)Acteev disclaimer (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3045023-1&h=4196812878&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3045023-1%26h%3D4174535829%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ascendmaterials.com%252Facteev-disclaimer%26a%3DActeev%2Bdisclaimer&a=Acteev+disclaimer)