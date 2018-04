Actares unterstützt Wiederwahl von Swiss-Re-Präsident Walter Kielholz nicht

Zürich (awp) - Am Tag vor der Generalversammlung der Swiss Re übt der Aktionärsvertreter Actares Kritik an der Besetzung des Verwaltungsrats. Actares fordert insbesondere eine "Blutauffrischung" im Präsidium und unterstützt daher die Wiederwahl von Präsident Walter Kielholz nicht. Kielholz sei erstmals vor 20 Jahren in den Verwaltungsrat der Swiss Re gewählt worden und seit Mai 2009 amte er als Präsident, kritisiert Actares ... Mehr lesen…

