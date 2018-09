ActLight kündigt an, seinem Dynamischen Photodiode Technologie erlaubt es einzelne Photonen zu erkennen

Lausanne, Schweiz (ots/PRNewswire) -ActLight, ein Schweizer Technologieunternehmen, bekannt für seinebahnbrechenden dynamischen Photodioden (DPDs),präsentiert heute dieTestresultate ihres neusten technologischen Durchbruches. DieSensitivität der DPD Technologie erlaubt es einzelne Photonen zuerkennen.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/737016/ActLight_Logo.jpg )Zusätzlich bestätigen die Tests den dynamischen Charakter der DPSTechnologie. Die Sensitivität kann je nach Lichtintensität dynamischverändert werden (z.B. 2, 3, 5, 7 Photonen), was die Nutzungsbreitesubstantiell erweitert. Diese Resultate wurden unter 1.5V Spannungauf der Basis von Standard 180nm CMOS Technologie erreicht."Hervorragend, dass wir als eine der wenigen ausgesuchtenUnternehmen unsere Technologie am Imaging & Sensor Summitpräsentieren können. Eine ausgezeichnete Möglichkeit unsere neusteLow-Voltage Single-Photon Entwicklung einem breiteren Publikumvorzustellen", sagt Serguei Okhonin, ActLight Mitgründer und CEO;"Wir sind überzeugt, dass unsere DPS Techologie neue Innovation undBenutzerfreundlichkeit in verschiedensten Anwendungen (z.B.Smartphones) erlaubt."Über ActLightActLight SA, ein 2011 gegründetes Startup-Unternehmen mit Sitz inLausanne, Schweiz, konzentriert sich auf den Bereich derCMOS-Photonik und entwickelt einen neuen Typ von Fotodetektor, diesogenannte Dynamische Fotodiode. ActLight, ein Unternehmen ohneeigene Produktionsstandorte, ist auf die Lizenzierung ihres geistigenEigentums in diesem Bereich spezialisiert.Die patentierte CMOS-basierte Photoniktechnologie ermöglicht einedeutlich bessere Effizienz und Genauigkeit verschiedenerLichtsensoranwendungen, wie z.B. Time-of-Flight-Distanzmessgeräte,Überwachung von Vitalparametern, 3D-/2D-Kameras und vieles mehr.ActLight ist im IoT-Markt tätig, fokussiert auf mobile und tragbareGeräte, Gesundheits- und Medizintechnologie, autonomes Fahren,Drohnen und Robotik.Weitere Information erhalten Sie unter http://www.act-light.comPressekontakt:Roberto Magnifico+41792108313magnifico@act-light.com or info@act-light.comOriginal-Content von: ActLight SA, übermittelt durch news aktuell