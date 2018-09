ActLight kündigt Projekt zur Integration dynamischer Fotodiode und Lizenzierung mit führendem Halbleiterunternehmen an

Lausanne, Schweiz (ots/PRNewswire) -ActLight, ein Schweizer Technologieunternehmen, bekannt für seinebahnbrechenden dynamischen Photodioden (DPDs), hat heute denAbschluss einer Vereinbarung mit einem führendenHalbleiterunternehmen für die Lizenzierung und Integration von DPD inanwendungsspezifische integrierte Schaltkreise (ASIC) angekündigt.Die DPD's werden zur Überwachung von Vitalparametern (Z.B.Herzfrequenz) in tragbaren Geräten (Wearables) der nächstenGeneration eingesetzt.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/737016/ActLight_Logo.jpg )"Die Nachfrage nach Sensoren zur Überwachung von Vitalparameternsteigt rapide an und bedarf innovativer Sensortechnologien", soSerguei Okhonin, Mitgründer und CEO von ActLight. "Die Zusammenarbeitmit diesem renommierten Halbleiterunternehmen erlaubt den Markt miteiner neuen, erstklassigen Sensorlösung zu beliefern, welche Nutzerntragbarer Geräte eine substantiell verbesserte Erfahrung zurÜberwachung von Vitalparametern bieten wird."Informationen zu ActLight SAActLight SA, ein 2011 gegründetes Start-up-Unternehmen mit Sitz inLausanne, Schweiz, konzentriert sich auf den Bereich derCMOS-Photonik, indem es einen neuen Typ von Fotodetektor, sogenanntedynamische Fotodioden, entwickelt. ActLight, ein Unternehmen ohneeigene Produktionsstandorte, ist auf die Lizenzierung ihres geistigenEigentums in diesem Bereich spezialisiert.Die patentierte CMOS-basierte Photoniktechnologie ermöglicht einedeutlich bessere Effizienz und Genauigkeit verschiedenerLichtsensoranwendungen, wie z.B. Time-of-Flight-Distanzmessgeräte,Überwachung von Vitalparametern, 3D/2D-Kameras und vieles mehr.ActLight ist im IoT-Markt tätig, fokussiert auf mobile und tragbareGeräte, Gesundheits- und Medizintechnologie, autonomes Fahren,Drohnen und Robotik.ActLight wurde von einem Gremium von Experten für Fotosensoren zueinem von fünf Finalisten gewählt, die auf dem European ImagingSensor Summit (19.- 21. September 2018 in Grenoble, Frankreich) ihreinnovative Lichtsensortechnologien präsentieren.Weitere Informationen zu ActLight finden Sie aufhttp://www.act-light.comPressekontakt:Roberto Magnifico, +41-792-108-313, magnifico@act-light.com oderinfo@act-light.comOriginal-Content von: ActLight SA, übermittelt durch news aktuell