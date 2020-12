ActLight erweitert sein IP-Portfolio mit der Einführung der Stand-Alone Dynamic PhotoDiode

Lausanne, Schweiz (ots/PRNewswire) - ActLight, das Schweizer Technologieunternehmen, bekannt für seine Fotodioden mit unübertroffener Signal-Noise Ratio, kündigte heute die Erweiterung seines IP-Portfolios mit der Einführung der innovativen dynamischen Stand-Alone-Photodiode an.Neben der überlegenen Signal-Noise Ratio profitiert die Stand-Alone Dynamic PhotoDiode von einer einzigartigen und patentierten Bausteinstruktur, die nur einen einfachen und kostengünstigen Herstellungsprozess erfordert. Darüber hinaus bietet sie Flexibilität in Bezug auf die Größe des Bauelements, was die Stand-Alone Dynamic Photodiode zur idealen Lichtsensorlösung für Märkte macht, die nach einer leistungsstarken diskreten Fotodiode suchen.Die Kunden können die Größe des Detektors aus einem breiten Spektrum wählen, z.B. von 0,2 Quadratmillimeter bis 1 Quadratzentimeter, um sie den Bedürfnissen ihrer Anwendungen wie Näherungssensorik (Time Of Flight, TOF), Lichtschranken, Erkennung von Raumstrukturen, sowie Überwachung von Lebenszeichen (Vital Signs Monitoring) und vielen anderen in den Märkten Industrie, Gesundheitswesen, Automobil und Unterhaltungselektronik anzupassen."Wir freuen uns sehr, unseren Kunden zusätzliches innovatives IP im Bereich der Lichtsensorik anbieten zu können", sagte Serguei Okhonin, Mitbegründer und CEO von ActLight. "Die Stand-Alone Dynamic PhotoDiode ergänzt unser bestehendes IP-Portfolio und stellt für unsere Kunden die Möglichkeit dar, ihre Marktreichweite und ihre Geschäftsmöglichkeiten mit innovativen Lösungen zu erweitern.Über ActLight SA : ActLight SA, das 2011 gegründete Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, konzentriert sich mit der Entwicklung eines neuen Typs von Photodetektoren, der Dynamic PhotoDiode, und lizenziert seine IP an ihre Kunden.ActLight's patentierte Technologie ermöglicht eine wesentliche Verbesserung der Effizienz und Genauigkeit verschiedener Lichtsensoranwendungen, wie z.B. Time-Of-Flight (TOF)-basierte Entfernungsmesser, Vitalparameterüberwachung, 3D/2D-Kameras und vieles mehr.ActLight ist im Internet of Things (IoT)-Markt tätig, mit den Schwerpunkten mobile und tragbare Geräte, Gesundheitswesen/Medizintechnik, autonomes Fahren, Drohnen und Robotik.mehr Infos unter www.act-light.com (http://www.act-light.com/)Pressekontakt:Roberto Magnifico+41792108313magnifico@act-light.com oder info@act-light.comPhoto: https://mma.prnewswire.com/media/1361855/ActLight_Sensing_Light.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/886177/ActLight_Logo.jpgOriginal-Content von: ActLight SA, übermittelt durch news aktuell