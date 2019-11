ActLight: Ultra kleiner, sehr stromsparender Herzfrequenzüberwachungssensor für Hörgeräte gesucht? Die ActLight Dynamic Photodiode

Lausanne, Schweiz (ots/PRNewswire) - Lange Akkulaufzeit, Präzision der Messungenund sehr kleine Abmessungen sind die wichtigsten Anforderungen an dieVitalparametersensoren in HörgerätenTrotz ultra kleiner Detektorfläche (<0,2mm^2) und minimaler LED-Leistung(<1uW/Hz ) liefert der Sensor überzeugende >70dB SNR. Zusätzlich bietet dieActLight-Lösung ein sehr starkes Ausgangssignal, ohne die Notwendigkeit einesAFE, was den Stromverbrauch des Gesamtsystems weiter reduziert.Die Dynamic PhotoDiode ist der bevorzugte Vitalparameter-Überwachungssensor, umdie sehr hohen technischen Anforderungen des Marktes für Messungen vonVitalparametern in Hörgeräten zu erfüllen.Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter info@act-light.comÜber ActLight: ActLight SA, das 2011 gegründete Unternehmen mit Sitz in derSchweiz, konzentriert sich auf CMOS-Photonik und lizenziert seine IP an ihreKunden.ActLight's patentierte CMOS-basierte Photonik-Technologie ermöglicht einewesentliche Verbesserung der Effizienz und Genauigkeit verschiedenerLichtsensoranwendungen, wie z.B. Time-Of-Flight (TOF)-basierteEntfernungsmesser, Vitalparameterüberwachung, 3D/2D-Kameras und vieles mehr.ActLight ist im Internet of Things (IoT)-Markt tätig, mit den Schwerpunktenmobile und tragbare Geräte, Gesundheitswesen/Medizintechnik, autonomes Fahren,Drohnen und Robotik.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1034821/ActLight_Dynamic_PhotoDiode.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/886177/ActLight_Logo.jpgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/113634/4449043OTS: ActLight SAOriginal-Content von: ActLight SA, übermittelt durch news aktuell