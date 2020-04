ActLight SA unterzeichnet Lizenzvereinbarung mit führendem Halbleiterunternehmen mit Fokus auf das Gesundheitswesen

Lausanne, Schweiz (ots/PRNewswire) - ActLight, das Schweizer Technologieunternehmen, bekannt für seine Fotodioden mit erstklassigen Signal-Noise Ratio, gab heute die Unterzeichnung einer Lizenzvereinbarung mit einem führenden Halbleiterunternehmen bekannt. Die innovative Sensortechnologie von ActLight wird eingesetzt, um die schnell wachsende Nachfrage des globalen Gesundheitsmarktes zu befriedigen."Jetzt, da sich die COVID-19-Pandemie auf der ganzen Welt ausbreitet, sind wir stolz darauf, unserer Dynamic PhotoDiode-Technologie im Gesundheitssegment mit einem renommierten Halbleiterunternehmen anzubieten. Gerade in schwierigen Zeiten müssen wir alle unsere Kräfte bündeln und innovative Technologien im Dienste der betroffenen Gemeinschaften zu nutzen", sagte Roberto Magnifico, Chief Commercial Officer bei ActLight.Über ActLight: ActLight SA, das 2011 gegründete Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, konzentriert sich auf CMOS-Photonik und lizenziert seine IP an ihre Kunden.ActLight's patentierte CMOS-basierte Photonik-Technologie ermöglicht eine wesentliche Verbesserung der Effizienz und Genauigkeit verschiedener Lichtsensoranwendungen, wie z.B. Time-Of-Flight (TOF)-basierte Entfernungsmesser, Vitalparameterüberwachung, 3D/2D-Kameras und vieles mehr.ActLight ist im Internet of Things (IoT)-Markt tätig, mit den Schwerpunkten mobile und tragbare Geräte, Gesundheitswesen/Medizintechnik, autonomes Fahren, Drohnen und Robotik.Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter info@act-light.com oder kontaktieren Sie Roberto Magnifico, +41792108313, magnifico@act-light.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/886177/ActLight_Logo.jpgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/113634/4578590 OTS: ActLight SAOriginal-Content von: ActLight SA, übermittelt durch news aktuell