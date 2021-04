ActLight Photodioden-Technologie von führender Halbleiter-Foundry freigegeben und bereit für Serienproduktion

Lausanne, Schweiz (ots/PRNewswire) - ActLight, das Schweizer Technologieunternehmen, das für seine Photodioden mit dem besten Signal-to-Noise-Verhältnis seiner Klasse bekannt ist, gab heute bekannt, dass sein IP-Portfolio von einer führenden globalen Halbleiter-Foundry zugelassen wurde. Die Photodioden-Technologie wird dem Markt über die offizielle Website des Halbleiterherstellers angeboten.Es war nur eine Frage der Zeit, bis ActLight und eine weltweit anerkannte Halbleiter-Foundry ihre Kräfte bündeln, um die innovative Dynamic PhotoDiode-IP zu vermarkten. In der Tat hat die Wafer-Foundry die herausragende Leistung des Sensors anerkannt und die IP als Teil ihrer Bibliothek in der Kategorie Analog & Mixed Signal zugelassen. Die 0.18um CMOS-IP wird nun global angeboten und ist bereit für die Produktion von großen Stückzahlen und hoher Qualität."Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, das kommerzielle Angebot unserer innovativen Photodiode mit der Unterstützung eines so geschätzten Partners zu erweitern", sagte Serguei Okhonin, Mitbegründer und CEO von ActLight. "Die Partnerschaft bestätigt nicht nur die außergewöhnliche Leistung, sondern auch die Reife unserer Technologie."Über ActLight SADas 2011 gegründete und in der Schweiz ansässige Start-up-Unternehmen ActLight SA konzentriert sich auf den Bereich der Photonik und entwickelt einen neuen Typ von Photodetektoren, die Dynamic PhotoDiode. Als fabless Unternehmen ist ActLight auf das Intellectual Property (IP) in diesem Bereich spezialisiert und arbeitet primär im Geschäftsmodell der IP-Lizenzierung.ActLight's patentierte Technologie ermöglicht die wesentliche Verbesserung der Effizienz und Genauigkeit von verschiedenen Lichtsensoranwendungen, wie z.B. Time Of Flight (TOF) Tiefenmessung, Überwachung von Vitaldaten, 3D/2D Kameras und vieles mehr. ActLight ist im Markt für Internet of Things (IoT) tätig, mit dem Fokus auf Smartphones und Wearables, Healthcare/Medtech, autonomes Fahren, Drohnen und Robotik.Mehr Informationen über ActLight finden Sie unter http://www.act-light.comContact:Roberto Magnifico+41792108313magnifico@act-light.com orinfo@act-light.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/886177/ActLight_Logo.jpgOriginal-Content von: ActLight SA, übermittelt durch news aktuell