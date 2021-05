Acronis, ein führender Anbieter für Cyber Protection, erhält Investition im Wert von mehr als 250 Mio. USD bei einer Bewertung von 2,5 Mrd. USD

Schaffhausen, Schweiz (ots) - Acronis (http://www.acronis.de), ein führender Anbieter für Cyber Protection (https://www.acronis.com/de-de/cyber-protection/)-Lösungen, gibt heute den Erhalt einer Finanzierungsrunde von CVC Capital Partners (https://www.cvc.com/) VII und anderen Investoren in Höhe von mehr als 250 Millionen US-Dollar bekannt. Acronis wird mithilfe dieser Gelder das Wachstum weiter steigern und das einzigartige Portfolio nativ integrierter Cyber Protection-Produkte erweitern. Ein erheblicher Teil der Investition soll auch die Acronis Markteinführungsinitiativen unterstützen, indem das umfangreiche Partnernetzwerk noch weiter ausgebaut wird. Zu diesen Partnern gehören insbesondere Managed Service Provider (MSPs), die die Cyber Protection-Anforderungen ihrer Kunden leichter erfüllen sollen. Aufgrund der Investition wird das Unternehmen mit mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar bewertet."Die talentierten Management- und Forschungsteams von Acronis haben erhebliche Ressourcen in die Entwicklung einer innovativen Cloud-nativen MSP-Kompaktlösung investiert. Diese Lösung bietet integrierte Backups, Disaster Recovery, Cyber Security, Remote-Verwaltung und Workflow-Tools", so Leif Lindbäck, Senior Managing Director bei CVC Capital Partners. "Acronis bietet geschäftskritische Lösungen für mehr als 10.000 MSPs und eine halbe Million kleine und mittelgroße Unternehmen an. CVC hat eine starke Erfolgsbilanz bei Cyber Security sowie bei der Partnerschaft mit erfolgreichen Unternehmern. Deshalb freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit Serguei Beloussov und dem Acronis Team sowie darauf, das Wachstum des Unternehmens zu beschleunigen."Acronis Cyber Protect ist die erste einheitliche und nativ integrierte Cyber Security- und Cyber Protection-Lösung. Damit können Service Provider diese wichtigen Funktionen auf einer zentralen Oberfläche bedienen und umfassende Cyber Protection zu geringeren Kosten bereitstellen."Mit dieser zusätzlichen Finanzierung beschleunigen wir die Entwicklung unserer Produktpalette und können stärker in den Erfolg unserer Partner investieren", betonte Serguei Beloussov, Gründer und CEO von Acronis. "Unser Ziel ist es, marktführende Technologien zu entwickeln und unsere Partner dabei zu unterstützen, ihre Gewinne zu steigern und gleichzeitig besten Schutz für ihre Kunden bereitzustellen."Acronis wird weiterhin in Personal investieren, seine weltweiten Teams für Vertrieb, Partner Account Management und Partner Success erweitern und neue technische Mitarbeiter für die Forschungs- und Entwicklungszentren in Bulgarien, Israel und Singapur sowie in der Schweiz und den USA einstellen.Schwerpunkt auf PartnerDie Konzentration auf das wachsende Partnernetzwerk ist ein zentraler Punkt der schnellen Wachstumsstrategie von Acronis. Im Februar startete das Unternehmen das #CyberFit Partnerprogramm (https://www.acronis.com/en-us/pr/2021/02/01-13-57.html), um die geschäftliche Entwicklung Cloud-fokussierter Fachhändler und Service Provider zu unterstützen. Im März veröffentlichte Acronis eine neue Version von Acronis Cyber Protect Cloud (https://www.acronis.com/de-de/products/cloud/cyber-protect/), mit der Partner umfassende Cyber Protection für alle Workloads bei geringen oder ohne Vorlaufkosten anbieten können (https://www.acronis.com/en-us/pr/2021/03/31-13-24.html). Im April stellte Acronis das neue Partnerportal (https://www.acronis.com/en-us/pr/2021/04/13-11-43.html) vor, das einfachen Zugriff auf Inhalte, Tools und Schulungen für Partner bietet.Dank der neuen Finanzierung kann Acronis die Unterstützung für Cloud-Partner ausbauen und ihnen zusätzliche Vertriebs- und Marketingressourcen, schnelleren und lokalisierten Technik-Support, dedizierte Partner Success Manager sowie regionale Datenzentren an 111 Standorten weltweit zur Verfügung stellen.Phil Goodwin, Forschungsleiter für Cloud Data Management for Protection bei IDC, weist darauf hin, dass die Investition von CVC der Initiative rund um Cyber Protection wichtige Impulse geben wird. "Acronis steht an der Spitze der Cyber Protection-Bewegung und hat sich als Vorreiter bei Lösungen etabliert, die fortschrittliche Cyber Security mit innovativer Data Protection verbinden. Der kontinuierliche Ausbau der technischen Möglichkeiten sowie des Partnernetzwerks wird den Wert für Kunden noch weiter steigern."Pressekontakt:Andreas Rossbach | Cooperate Communications Manager Europe & IsraelEmail: andreas.rossbach@acronis.comOriginal-Content von: Acronis, übermittelt durch news aktuell