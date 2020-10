Acronis erweitert sein globales Netz an Cloud Datenzentren

München (ots) - Acronis, ein führender internationaler Anbieter von Cyber Protection, gab heute bekannt, dass man sein globales Netzwerk an Cloud-Datenzentren erweitern wolle und unter anderem in Kanada, Neuseeland und Bhutan neue und hochmoderne Einrichtungen eröffnen wird. Auf dies Weise will man gewährleisten, dass die volle Bandbreite an Acronis Cyber Protection-Lösungen (https://www.acronis.com/de-de/cyber-protection/) für Partner und Unternehmen auf der ganzen Welt verfügbar ist.In der Meldung verkündete Acronis auch, das es bereits ein Netz von Managed Services-Datenzentren in den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Japan, Australien, Singapur und der Schweiz gibt, das um 100 zusätzliche Mikro-Datenzentren ergänzt werden soll. Anfang diesen Monats wurde ein Datenzentrum in Vancouver, Kanada eröffnet."Durch die weltweite Zunahme von Edge Computing werden immer mehr Daten außerhalb von Unternehmensnetzwerken generiert und genutzt", erklärte Serguei Beloussov, Gründer und CEO von Acronis. "Mikro-Datenzentren ermöglichen insbesondere in neuen Märkten den effizienten Einsatz von Edge Computing. Im Rahmen der Global-Local-Strategie von Acronis können wir unseren internationalen Partnern die lokalen, kosten- und bandbreiteneffizienten Cloud-Dienste mit geringer Latenz anbieten."In einer Studie prognostiziert Gartner (https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-07-23-gartner-forecasts-worldwide-public-cloud-revenue-to-grow-6point3-percent-in-2020) Wachstum des weltweiten Marktes für Cloud-Verwaltungs- und -Sicherheitsdienste bis 2022 um mehr als 25 % und einer Berechnung von Technavio (https://www.businesswire.com/news/home/20201008005613/en/Global-Edge-Data-Center-Market-to-Reach-5.90-bn-by-2024-365-Data-Centers-Compass-Datacenters-and-vXchnge-Emerge-as-Key-Contributors-to-Growth-Technavio) zufolge wird der weltweite Markt für Edge-Datenzentren bis 2024 um fast 14 % pro Jahr wachsen. Vor diesem Hintergrund verschaffen die heute angekündigten neuen Cloud-Datenzentren Acronis in beiden Bereichen eine starke Ausgangsposition."Die Abhängigkeit von Cloud-basiertem Zugriff auf Produktionsdaten und -kontrollen ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen - und durch die Pandemie hat sich die weltweite Nutzung in Unternehmen zusätzlich verstärkt", sagte Phil Goodwin, Forschungsleiter bei IDC. "Mit der Entwicklung eines größeren Netzwerks an Cloud-Datenzentren, insbesondere in neuen Märkten, kann Acronis neue Partner und Kunden gewinnen, die aktiv nach Datensicherung, Sicherheitsplattformen und Lösungen auf Cloud-Basis suchen."Erweiterung der Cloud-basierten Cyber ProtectionDarüber hinaus kann Acronis mit der Expansion die Reichweite seiner über die Acronis Cyber Cloud (https://kb.acronis.com/servicesbydc) Plattform bereitgestellten Cyber Protection-Lösungen vergrößern und Service Providern so die Möglichkeit geben, Dienste für Backup, Disaster Recovery, Malware-Schutz, sichere Kollaboration im Unternehmen sowie Blockchain-basierte Authentifizierung anzubieten - komplett über eine zentrale Benutzeroberfläche.Acronis Cyber Protect Cloud (https://www.acronis.com/de-de/cloud/cyber-protect/) ist eine der Lösungen, auf die Service Provider über die neuen Datenzentren zugreifen können. Ihre einzigartige Integration von Tools für Backup, Disaster Recovery, Malware-Schutz der nächsten Generation, Cyber Security sowie Endpunktverwaltung wurde kürzlich mit dem New Product Innovation Award 2020 für Data Protection (https://www.acronis.com/en-us/blog/posts/acronis-cyber-protect-earns-frost-sullivans-2020-new-product-innovation-award-data-protection) von Frost & Sullivan ausgezeichnet.Alle Acronis Lösungen sind so konzipiert, dass sie die fünf Säulen der Cyber Protection (https://www.acronis.com/de-de/cyber-protection/) angehen und Verlässlichkeit, Verfügbarkeit, Vertraulichkeit, Authentizität und Sicherheit (kurz: SAPAS) der Daten, Applikationen und Systeme eines Unternehmens gewährleisten.Unabhängig davon, wie groß ein Datenzentrum ist, in welcher Region es liegt oder ob es sich um eine verbundene oder Managed Services-Einrichtung handelt, erfüllen alle Acronis Datenzentren die höchsten digitalen und physischen Sicherheitsstandards. Redundante Leistungs- und Umgebungskontrollen gewährleisten zudem eine konstante (99,9 %) monatliche Verfügbarkeit.Pressekontakt:Andreas RossbachCooperate Communication Manager Europe at AcronisMobile: +49 1514 0767189?Email: andreas.rossbach@acronis.comOriginal-Content von: Acronis, übermittelt durch news aktuell