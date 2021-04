Acreage Holdings Aktie: Acreage schließt den Verkauf des Florida-Geschäfts ab!

Das vertikal integrierte Cannabis-Unternehmen Acreage Holdings, Inc. (OTCQX:ACRGF) hat seinen Betrieb in Florida an Red White & Bloom Brands, Inc. (CSE:RWB) (OTCQX:RWBYF) verkafut.

Das in New York ansässige Unternehmen teilte am Mittwoch mit, dass es einen zuvor angekündigten Deal zur Veräußerung von 100% seiner Tochtergesellschaft Acreage Florida, Inc. an RWB abgeschlossen hat.

Die Details des Acreage-Deals

Im Rahmen der Vereinbarung mit der Acreage-Tochter High ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung