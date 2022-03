Acorns: Bewertung rast hoch hinaus!

Acorns gab am Mittwoch eine Serie F in Höhe von 300 Millionen Dollar bekannt, die die Bewertung des Unternehmens auf 1,9 Milliarden Dollar erhöhte.

Die Entwicklung kommt, da das Unternehmen seine Absicht, an die Börse zu gehen, angesichts der jüngsten Marktvolatilität verworfen hat.

„Die Märkte waren sehr volatil“, sagte Acorns-CEO Noah Kerner, und die Bedenken, die wir bezüglich des [SPAC-]Marktes hatten, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung