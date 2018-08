Ackern, pflügen, beweiden - Bei Bauern ist die Natur in guten Händen (AUDIO)

Hannover (ots) -Anmoderationsvorschlag:Sind Ihnen auch schon die Plakate aufgefallen, die jetzt an vielenBauernhöfen in Niedersachsen hängen? Kürzlich habe ich eines gesehen,auf dem stand: "Alle reden über Natur. Bei uns ist sie in gutenHänden." Das war auf dem Milchviehbetrieb Venema in Jemgum und dorthaben wir unseren Kollegen Mathias Pillasch hingeschickt.O-Ton 1 (Amos Venema, 13 Sek.): "Der Spruch bedeutet, dass wir unsum unsere Natur kümmern. Das Rheiderland gäbe es gar nicht, wenn wirMenschen nicht Hand an die Natur angelegt hätten. Früher war hieralles Meer und ohne unsere Hände Arbeit wäre diese Natur gar nichtentstanden."Sprecher: Erklärt Landwirt Amos Venema. Sein Milchviehbetriebliegt mitten im Rheiderland, in dem es 365 Tage im Jahr Vegetationgibt. Dieses Grünland stellt einen sehr guten Grundwasserschutz dar.Einen Widerspruch zwischen der Nutzung und dem Schutz der Natur gibtes nicht, so Venema weiter.O-Ton 2 (Amos Venema, 20 Sek.): "Keineswegs, denn Landwirtschaftfunktioniert nur mit intakter Natur. Und dass wir die Natur schützenund mit ihr arbeiten, das haben wir über Generationen gelebt undgelernt. Denn wir Landwirte leben nicht nur in der Natur, sondernauch mit und für die Natur. Wir nutzen sie natürlich auch, weil gradeauf den Flächen unser Futter wächst für die Kühe."Sprecher: Am Ende profitieren beide Seiten: Mensch und Natur.O-Ton 3 (Amos Venema, 13 Sek.): "Wenn wir nicht mit der Naturarbeiten, dann ist es so, dass wir natürlich auch nicht unserenErfolg haben. Und der Erfolg ist, dass unsere Kühe gesund sind, dieNatur intakt ist, das Gras wächst und wir dann natürlich auch Milchin den Tank bekommen."Abmoderationsvorschlag: Mathias Pillasch hat den Milchbauern AmosVenema auf seinem Hof im Rheiderland besucht und sich erklärenlassen, welche Rolle er und seine Berufskollegen für die Naturspielen. Mehr Infos finden Sie im Netz unterwww.fragdenmilchbauern.de.Pressekontakt:Christine Licher- Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen e.V.Seelhorststrasse 4 * 30175 HannoverTel. 0511 / 85 65 3-21 * Fax -98E-Mail: licher@milchwirtschaft.deOriginal-Content von: Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen e.V., übermittelt durch news aktuell