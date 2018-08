Köln (ots) - Zwischen hitzigen Wortgefechten und der Jagd nachGesetzesbrechern geht es bei "Take Two" drunter und drüber. Denn inder neuen koproduzierten VOX-Crime-Comedy müssen Rachel Bilson ("Hartof Dixie") als redseliges TV-Sternchen und Eddie Cibrian ("CSI:Miami") als eigensinniger Privatdetektiv plötzlich zusammenarbeiten.Dabei fliegen in den zunächst 13 Folgen neben zahlreicher Projektileauch ordentlich die Funken zwischen dem ungleichen Ermittler-Duo. Aufdie wöchentlich neuen Fälle können sich die VOX-Zuschauer ab dem 29.August, immer mittwochs um 20:15 Uhr in Doppelfolgen alsFree-TV-Premiere freuen. Bereits eine Woche vorher (22.8.) feiert"Take Two" Premiere bei TV NOW, dort sind die Episoden jeweils siebenTage vorab exklusiv als Preview verfügbar. Zudem können die Nutzerdie Serie nicht nur auf Deutsch, sondern auch in der amerikanischenOriginalversion streamen.Düstere Verbrechen treffen auf die geballte Ladung Charme und Witz- darum geht es in "Take Two" Samantha "Sam" Swift wurde schon zumbesten Cop der Vereinigten Staaten gewählt - und das, obwohl sielediglich als Schauspielerin im Fernsehen die toughe Ermittlerin gab.Doch auf eine öffentliche Bloßstellung durch ihren Verlobten folgteneine Reihe peinlicher Eskapaden und nach einem Aufenthalt in derEntzugsklinik findet sie sich in Hollywood auf der schwarzen Listewieder. Als schließlich immerhin eine kleine Rolle alsPrivatermittlerin winkt, will Sam nichts dem Zufall zu überlassen:Zur perfekten Vorbereitung möchte sie Eddie Valetik (Eddie Cibrian)über die Schulter schauen, der zwar zu den besten Privatdetektiven inLos Angeles gehört, mit seiner schroffen Art und seinen starrenPrinzipien aber kaum mehr Jobs bekommt. Notgedrungen lässt er sichauf den Deal ein. Und auch wenn das ungleiche Duo zunächstaneinandergerät, entpuppt es sich nach und nach als starkes Team:Eddie als bodenständiger, charismatischer Macher mit Hang zu schönenFrauen, Sam als impulsives Society-Girl mit Instinkt undMenschenkenntnis. Sam findet immer mehr Gefallen an ihrer neuen"Bestimmung" und Eddie muss feststellen, dass endlich wieder echteAufträge reinkommen: Von Kidnapping bis zu Mordfällen ermitteln diebeiden zwischen der Glitzerwelt Hollywoods und der düsteren Unterweltvon Los Angeles.Die neue Crime-Comedy "Take Two" feiert am Mittwoch, den 29.August 2018, um 20:15 Uhr in Doppelfolgen bei VOX ihreFree-TV-Premiere - bei TV NOW sind die Folgen jeweils eine Wochevorher als exklusive Preview abrufbar.HintergrundDas Erfolgs-Duo Terri Edda Miller und Andrew W. Marlowe landetemit der vierfach Emmy-nominierten Serie "Castle" (2009-2016) einenabsoluten Volltreffer - jetzt sind sie als Executive Producer undShowrunner für die neue VOX-Crime-Comedy "Take Two" verantwortlich.Koproduziert wird das aufwendige Primetime-Procedural von VOX, demUS-Sender ABC und dem französischen Fernsehsender France 2. DieProduktion von "Take Two" übernehmen Tandem Productions/Studiocanalund ABC Studios.Weitere Informationen:https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandVOX KommunikationJanine JannesTelefon: 0221-456 74410Fotowünsche:VOX BildredaktionLotte LilholtTelefon: 0221-456 74280Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell