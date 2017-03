Baden-Baden (ots) -Augen zu und durch? Von wegen! Jeder vierte Erwachsene leidetmittlerweile unter Schlafstörungen. Die Nacht wird zur Qual, das Bettzum Gedankenkarussell und das Weckerklingeln zur Belastungsprobe.Schlechter Schlaf zermürbt auf Dauer und macht krank. Etwa eineMillion Deutsche sind laut einer neuen Studie abhängig vonSchlafmitteln. Wie beeinflusst der Schlaf unser Leben? Was tun, wenngegen Schlaflosigkeit kein Kraut gewachsen scheint? Was sind die Wegezu gesundem Schlaf? Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinenGästen. Zu sehen im "Nachtcafé: Wenn Schlafen zum Problem wird" amFreitag, 24. März, 22 Uhr, im SWR Fernsehen.Kummer, Stress und Sorgen sind die Hauptursachen, aber auch eineHormonumstellung oder eine ungesunde Lebensweise können dafür sorgen,dass Einschlafen zum Problem wird. Selbst das Handy kann zumSchlafkiller werden. Von erholsamem Schlaf träumen auch diejenigen,die den Störfaktor direkt neben sich liegen haben. Denn dasSchnarchen des Partners hat schon viele zur Weißglut gebracht und somanche Beziehung gekostet. Auch Schicht- und Nachtarbeiter müssentäglich gegen die innere Uhr ankämpfen. Der Preis für unregelmäßigeSchlafzeiten sind oft Gewichtsprobleme, Herz- und Magenerkrankungen.Und wer sich unausgeschlafen ans Steuer setzt, kann durch dengefürchteten Sekundenschlaf sogar zur tödlichen Gefahr werden - fürsich selbst und andere.Die Gäste im "Nachtcafé":Harry Wijnvoord leidet unter starken Schlafproblemen Vonerholsamem Schlaf kann Harry Wijnvoord nur träumen. Der Showmasterhat im Schlaf Atem-aussetzer, leidet an sogenannter Schlafapnoe. DemRat seiner Ärzte, nachts eine Schlafmaske zu tragen, ist der67-Jährige bislang nicht gefolgt. Dabei würde sich auch seine Frauruhigere Nächte wünschen, denn der Moderator ist auch lautstarkerSchnarcher: "Wir schlafen schon lange getrennt. Sogar in unseremWohnmobil habe ich einen schalldichten Schlafbereich."Uschi Braun kann krankheitsbedingt höchstens zwei Stundendurchschlafen Nur eine Nacht durchschlafen - das ist seit zehn Jahrenauch für Uschi Braun ein Ding der Un-möglichkeit. Damals bekam dieArzthelferin die niederschmetternde Diagnose: Restless-Legs-Syndrom.Ständiges Kribbeln, Stechen und starke Schmerzen in den Beinen lassendie Bayerin deshalb keine Nacht mehr zur Ruhe kommen: "Ich schlafehöchstens zwei Stunden durch. Diese ständige Unruhe ist zermürbend."Sarah Zessin leidet unter NarkolepsieHingegen überkommen Sarah Zessin aus heiterem HimmelSchlafanfälle. Die 23-Jährige leidet an der seltenen KrankheitNarkolepsie. Plötzliche Schlafattacken holen sie in jeder Situationein - sei es an der Supermarktkasse, im Fahrstuhl oder beim Duschen.Ein normales Leben kann die Ergotherapeutin nicht mehr führen: "Ichmusste meinen geliebten Job aufgeben, kann nicht Auto fahren. Oft binich im Rollstuhl, weil ich kraftlos bin."Stefanie Sommer stellte radikal ihr Leben um Schlaflos in München- so sahen oft die Nächte von Stefanie Sommer aus. Sie hatte zwareinen gut bezahlten Traumjob über der Skyline von Schwabing, und dochfühlte sie sich wie ein Büro-zombie. Die ständige Erreichbarkeit, dieGroßstadthektik und der Stress raubten der Filmproduktionsassistentinden Schlaf. Mit 33 schmiss sie von heute auf morgen alles hin - undwurde Hüttenwirtin: "Ich wache auf, wenn es mir die Natur vorgibt undkönnte Bäume ausreißen. Erholsamer Schlaf ist die Basis desLebensglücks."Mick Knauff kommt auch mit wenig Schlaf gut zurecht Auch MickKnauff schläft bestens, obwohl er oft einen 16-Stunden-Tag und vielHektik hat. Für den Finanzexperten ist Schlafen reine Kopfsache. Inseiner Branche gilt das Motto: Der frühe Vogel fängt den Wurm. Häufigkommt der Börsenkorrespondent in der Nacht nur zu vier StundenSchlaf. In müden Phasen hält er sich deshalb tagsüber mit Zigarettenund viel Kaffee über Was-ser: "Ich bin ein Getriebener. Das ist alleseine Sache der Motivation und Leidenschaft - auch Napoleon kam mitwenig Schlaf aus."Udo Skoppeck hatte einen schweren LKW-Unfall als Folge einesSekundenschlafes Sekundenschlaf auf der Autobahn - der Horror einesjeden Fahrers ist Udo Skoppeck widerfah-ren. Selbstüberschätzungführte zu einem fatalen Unfall mit seinem 40-Tonner, der ihn beinahedas Leben kostete und ihn über zwei Jahre körperlich Schachmattsetzte: "Dass ich eingeschlafen bin, lag daran, dass ich vor derLKW-Fahrt noch lange mit dem Auto unterwegs war." Wenn den LKW-Fahrerheute die Müdigkeit überkommt, macht er Pause - egal, wie sehr erunter Zeitdruck steht.Dr. Hans-Günter Weeß beschäftigt sich seit 30 Jahren mitSchlafstörungen Mehr als fünf Millionen Menschen in Deutschlandleiden an Schlafstörungen. Dr. Hans-Günter Weeß ist renommierterSchlafforscher und beschäftigt sich seit 30 Jahren mitSchlafstörungen. Der Psychologe weiß: Anspannung ist der Feind desSchlafes. Schlafmangel kann nicht nur krank machen, sondern auchtödlich enden: "Wir leben in einer 24-Stunden-Non-Stop-Gesellschaft,deshalb fehlen uns Abendrituale. Wir entpflichten und distanzierenuns nicht rechtzeitig vom Alltag, nehmen stattdessen unsere Problememit ins Bett.""Nachtcafé: Wenn Schlafen zum Problem wird" am Freitag, 24. März2017, 22 Uhr im SWR Fern-sehen