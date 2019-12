Achtung: Würde! Kurt-Hartwig-Siemers-Wissenschaftspreis 2019 an den Hamburger Kant-Forscher Heiko Puls verliehen (FOTO)

Hamburg (ots) -Sperrfrist: 09.12.2019 18:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Die Hamburgische Wissenschaftliche Stiftung verlieh in Anwesenheit vonBürgermeister Dr. Peter Tschentscher den Kurt-Hartwig-Siemers-Wissenschaftspreis2019 an den Hamburger Kant-Forscher Dr. Heiko Puls (*1978). Die mit 50.000 Eurodotierte Auszeichnung wurde dem Privatdozenten "in Anerkennung seiner Leistungenauf dem Gebiet der Kant-Forschung, insbesondere im Bereich der philosophischenNormenbegründung in Auseinandersetzung mit Kants Begriffen von Freiheit undmoralischem Gesetz" zuerkannt, wie die Stiftung bekannt gab. Die Beschäftigungmit der Philosophie Immanuel Kants und mit dessen Plädoyer für die Achtung vordem Vernunftgesetz um des Menschen willen sei von hoher Aktualität.Bei der Verleihung vor rund 150 Gästen in der Handelskammer Hamburg unterstrichDr. Ekkehard Nümann, Präsident der Hamburgischen Wissenschaftlichen Stiftung:"Kant begründet die Verbindung von Vernunft, Freiheit und Menschenwürde. Dasssie für jeden Menschen gilt, ist eine fundamentale Zuschreibung. DiesesVernunftgesetz zu achten, bildet wirklich das Grundgesetz unserer Gesellschaft.Wir würdigen mit dem Siemers-Preis für Heiko Puls eine hervorragendeInterpretation Immanuel Kants. Sie zeigt, was wir diesem Philosophen verdanken."Dr. Heiko Puls lehrt als Privatdozent Philosophie an der Universität Hamburg. Erarbeitet derzeit an der Neuedition von Kants Werk "Die Religion innerhalb derGrenzen der bloßen Vernunft". In seiner Habilitationsschrift "SittlichesBewusstsein und Kategorischer Imperativ in Kants 'Grundlegung'" beschäftigte ersich mit Immanuel Kants "Grundlegung zur Metaphysik der Sitten" (1785).Heiko Puls erläuterte: "Ich habe diesen moralischen Gründungstext der Moderneintensiv analysiert. Darin entwickelt und erläutert Kant seine zentralenBegriffe: den Kategorischen Imperativ, die Freiheit - und ihren Wechselbegriff-, die Autonomie und die menschliche Würde. 'Handle so, dass du die Menschheit,sowohl in deiner Person, als auch in der Person eines jeden anderen, jederzeitzugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchest.' Der KönigsbergerPhilosoph begründet, dass es etwas an jedem vernünftigen Wesen gibt, was diesemunabsprechbar zukommt. Die Methode, Kant kommentarisch, d.h. akribisch undmanchmal auch detektivisch zu lesen, sollte uns - gerade angesichts derethischen Probleme der Gegenwart -, nicht die zentrale Einsicht vergessenlassen, dass die Vernunft als Eigenschaft eines einzelnen Menschen seine Würdebegründet - wie auch seine Zugehörigkeit zum Menschengeschlecht, dasvernunftfähig ist. Jeder Mensch fällt unter den Würde-Schutz, das ist eineweitreichende Zuschreibung: Wir alle sollten diese Würde achten."Zum Namensgeber des PreisesKurt Hartwig Siemers (1907-1988), Enkel eines der UniversitätsgründungsväterEdmund Siemers, war Schiffsmakler, Bankier und Mäzen. Zeitlebens galt seinEngagement der Wissenschaft. Von 1951 bis 1988 stand Siemers der HamburgischenWissenschaftlichen Stiftung vor.Zur Hamburgischen Wissenschaftlichen StiftungSeit 1907 engagiert sich die Hamburgische Wissenschaftliche Stiftung für dieWissenschaften in Hamburg. Als unabhängige gemeinnützige Stiftung fördert siederen Pflege und Verbreitung in der Hansestadt. Sie vergibt alle zwei Jahre denKurt-Hartwig-Siemers-Wissenschaftspreis an Wissenschaftlerinnen bzw.Wissenschaftler, die an der Universität Hamburg eine über die Dissertationhinausgehende herausragende wissenschaftliche Leistung erbracht haben. Der mit50.000 Euro dotierte Preis, verbunden mit einer Silbermedaille, zeichnetExzellenz und Spitzenforschung aus. Seit 1970 vergeben, ist dieserWissenschaftspreis ein gemeinsames Vorhaben mit der Edmund Siemers-Stiftung.Weitere Informationen unter: www.h-w-s.orgPressekontakt:Christoforidis PRUlrike ChristoforidisHellkamp 58 | 20255 HamburgTel +49 (0)40 430 96 200| mobil +49 (0)171 95 55 220info@christoforidis-pr.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/138844/4463349OTS: Hamburgische Wissenschaftliche StiftungOriginal-Content von: Hamburgische Wissenschaftliche Stiftung, übermittelt durch news aktuell