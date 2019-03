Achtung Wechselwirkung: Diese Lebensmittel können die Wirkung von Medikamenten beeinflussen / Infografik des Telemedizin-Portals Fernarzt.com klärt auf (FOTO)

Finanztrends Video zu



Berlin/London (ots) -Dass man bei der Einnahme von Medikamenten auf Alkohol verzichtensollte und dass Wechselwirkungen zwischen Medikamenten entstehenkönnen, ist weitgehend bekannt. Dass die Wirkung von Arzneistoffenjedoch auch durch die alltägliche Ernährung beeinflusst werden kann,steht nur auf wenigen Beipackzetteln. Das TelemedizinportalFernarzt.com hat die Wechselwirkung der sieben am häufigstenverschriebenen Medikamentengruppen untersucht und in einer Infografikzusammengetragen. Dazu gehören Schmerzmittel wie Ibuprofen undParacetamol, aber auch Blutdruckmedikamente und Asthmamittel.Grapefruit, schwarzer Pfeffer und Mineralwasser:Viele der Nahrungsmittel sind Teil einer gesunden und ausgewogenenErnährung. Vollkornprodukte können durch den hohen Ballaststoffanteilbeispielsweise die Aufnahme von Schmerzmitteln wie Ibuprofen oderDiclofenac hemmen.Und auch bei Mineralwasser ist Vorsicht geboten, da abgefülltesWasser häufig viel Calcium enthält, welches wiederum die Aufnahme vonSchilddrüsenhormonen und Antibiotika hemmt."Viele Patienten wissen gar nicht, dass die Medikamente, die sieregelmäßig einnehmen, Wechselwirkungen mit bestimmten Nahrungsmittelnhaben können", sagt Karoline Kulke, Ärztin und Mitglied desmedizinischen Beirats von Fernarzt. "Deshalb ist es wichtig,Patienten über mögliche Wechselwirkungen zu informieren, da sie unterUmständen weitreichende Folgen für die Wirkung ihrer Medikamente unddamit für die Krankheitsentwicklung haben können."Besonders auffällig ist die Grapefruit, die die Wirkung vonSchmerzmitteln, Verhütungsmitteln und Blutdrucksenkern verstärkt. Beibestimmten Cholesterinsenkern kann die Konzentration bereits durchein Glas Grapefruitsaft pro Tag deutlich erhöht werden. Der Genussvon schwarzem Pfeffer, der laut Bundeszentrum für Ernährung einepositive verdauungsfördernde Wirkung hat, kann - wie übrigens auchSchokolade - im Zusammenspiel mit Asthma-Medikamenten sogar schwereProbleme hervorrufen. Beide Lebensmittel können in Kombination mitdem Wirkstoff Theophyllin zu Herzrhythmusstörungen führen.Vorsicht als Vegetarier mit Schilddrüsenproblemen:Patienten, die sich fleischfrei ernähren und unter einerSchilddrüsenunterfunktion leiden, sollten bei regelmäßigerMedikamenteneinnahme auf Tofu als Fleischersatz verzichten.Sojabohnen können die Wirkung des Schilddrüsenhormons Levothyroxinherabsetzem, das in vielen gängigen Medikamenten zur Unterfunktionenthalten ist. Weitere Lebensmittel, die die Aufnahme vonSchilddrüsenhormonen im Körper mindern können, sind Walnüsse, Kohlund Mineralwasser.Neben diesen unbekannteren Wechselwirkungen sind in der Infografikauch gängige Interaktionen, wie eine verminderte Wirkung vonAntibiotika durch Milchprodukte oder eine geschwächte Wirkung derAnti-Baby-Pille durch Johanniskraut, aufgeführt und erklärt."Johanniskraut ist ein freiverkäufliches Arzneimittel, das Patientenhäufig wegen seiner beruhigenden und antidepressiven Wirkung in derApotheke erwerben, ohne zu wissen, dass es mit vielen anderenMedikamenten interagieren kann", sagt die Ärztin Karoline Kulke.Natürlich ist die Wirkungsweise immer abhängig vom Arzneistoff.Bei einigen Substanzen sind unerwünschte Wechselwirkungen bereitsvermeidbar, indem ein zeitlicher Abstand zu den Mahlzeiteneingehalten wird. Außerdem sollten Medikamente in Tablettenform immermit ausreichend Flüssigkeit, vorzugsweise Leitungswasser, eingenommenwerden.>> Infografik & ausführliche Informationen finden Sie unter:https://www.fernarzt.com/medikamente/wechselwirkungen/Weitere Formate der Grafik auf Anfrage.Pressekontakt:Konstanze Pflügerpresse@fernarzt.com0157 806 096 91Original-Content von: Fernarzt, übermittelt durch news aktuell