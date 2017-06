Achtung! Über München entlädt sich ein Negronigewitter (FOTO)

Oberhaching (ots) -Einen Einschlag gab es bereits / Mit Kunst, Kult & Happening-dieMünchner Negroni Week von Campari& Imbibe geht für den guten Zweck indie VollenHeute am Mittwoch, den 07.06. Mittags staunten die Münchner nichtschlecht. Ein überdimensionaler Eiswürfel schlug in ein Auto vor derRobinson's Bar am Gärtnerplatz ein. Top Bartender und Redakteureerkannten die Chance, stürmten die Szene und zerschlugen mitEispickeln den 920kg schweren Eiswürfel. Sie brachten dabei drei mitNegroni gefüllte Eichenfässer zum Vorschein. Schnell entstand aus dergemeinschaftlichen Situation eine spontane Feier unter denBartendern, Redakteuren und Passanten. Es gab 4 Wochen fassgereifteNegronis - frisch und gut gekühlt aus den Fässern - und NegroniEiscreme aus dem neuen mobilen Eiswagen von Ballabeni. Und das allesfür einen guten Zweck!NEGRONIDer Negroni ist laut FAZ ein "Drink für die Ewigkeit" und einerder erfolgreichsten Cocktail-Klassiker aller Zeiten. Er besteht zugleichen Teilen aus Campari, Cinzano 1757 Vermouth und Bulldog Ginund ist der Namensgeber der Negroni Week.NEGRONI WEEKTrinke Gutes und tue Gutes - unter diesem Motto lässt sich dieIdee der NEGRONI WEEK zusammenfassen, die in diesem Jahr zum fünftenMal deutschland- und weltweit vom 5. bis zum 11. Juni, initiiertdurch Campari und Imbibe stattfindet. Während dieser Woche spendenBars pro verkauftem Negroni einen Teil der Erlöse an eine Charityihrer Wahl. International haben sich über 7500 Bars zusammengetan umihren Negroni zu zelebrieren und für den guten Zweck zu spenden.Allein 950 Bars davon nehmen in Deutschland teil.Zu der wohl spektakulärsten Charity-Aktion zählt eben jene bild-und tongewaltige "Ice Car Crash" Performance an Tag 3 der NEGRONIWEEK. Es geht um Tonnen von Eis, schwere Fässer, Barkeeper at Workund eine Show, die in ein tosendes Negronigewitter mündet und demBegriff "On The Rocks" eine völlig neue Bedeutung gibt. DieInitiative von Campari und dem zur ROBINSON'S BAR gehörendenCONTAINER COLLECTIVE soll die eine Woche im Jahr aufmerksam machen,in der es heißt: A drink for your cause.Damit nicht genug, zieht das Negronigewitter weiter und findet vom08.-11. Juni im CONTAINER COLLECTIVE statt, mit viel Kulturprogrammund exklusiven Abendevents. U.a. wird am Donnerstag ein übergroßerca. drei mal drei Meter Negroni als Grafitti gesprüht und imContainer of Modern Art Gallery wird die Vernissage "NightlifeFotografie feat. Negroni in Action Pics" präsentiert. Auf dem Geländefinden dann auch die allabendlichen Negroni-Collection Afterpartiesstatt - unter anderem mit an Bord: Das Münchner Elektrolabel PublicPossession mit einer Platten-Label Night inklusive "Party till theearly morning feat. Negroni" und die Release Party des SkaterlabelsSHRN, das ihre Negronigewitter Jacken-Kollektion vorstellt. Über dieganze Woche bietet Obalskis School of Bartending & Life kostenloseCocktail-Workshops an. Zum krönenden Abschluss lädt Campari amSonntag teilnehmende Gastronomen zu einem Sundowner und Barbecue einund bedankt sich für die Unterstützung zur Negroni Week. Das CampariTeam selbst steht an der Bar und schenkt Negronis aus. Alles für denguten Zweck versteht sich.Wem das noch nicht reicht der kann die ganze Woche demNegronigewitter in die beteiligten Bars folgen - weiterhin ganz nachdem Motto: "Trinke Gutes und tue Gutes": Dabei sind die SchnelleLiebe, Wedding Chappel, Robinson Bar, Attentat Griechischer Salat,The High, Patoli und Negroni Bar.Weitere Highlights sind tägliche Guestbartendershifts in derGOLDENEN BAR mit hochkarätigen Bartendern wie Marian Beke aus derGibson Bar in London, Philip Fröhlich von der Herzog Bar in München,Lars Holzem aus dem Little Link in Köln und Neil Sweeney vom Gekkosaus Frankfurt am Main.TEILNEHMENDE BARS IN MÜNCHENAus München beteiligen sich insgesamt über 100 Bars an der NegroniWeek. Unter anderem sind dabei:Schumann´s Bar am Hofgarten|Schumann´s Tagesbar|Carlitos|MaurosNegroni Club|Goldene Bar| Circle by Cihan|PacificTimes|Baricentro|Barista| Lovelace|Schnelle Liebe|Thompson|Attentatgriechischer Salat|Rocca Riviera|Vu Tang|Del Fiore officinealimentari|Ferdings|Restaurant Kleinschmecker|Zum Goldenen Kalb|TheHigh|Mille Miglia|Garcon| Espressitto|Wedding Chappel|Klenze 17|CafeAltgiesing|Gärtnerplatz Alm|Riffraff|Soumi|Nil| ContainerCollective|Frauen 26|Nero|35mm² (Hoch2)|Robinson Bar|35Millimeter|Cafe Bangkok| Ksar|McMüller|Schorsch Bar|Di Rosa Bar|Rodman|Apero Monaco|Cole & Porter Bar| Obalski|Bar of BelAir|Faun|Padres| Paisano|Ducktails Bar / The West In Grand| ServusHeidi| Auroom| Anna HotelRuby Lilly Hotel München|Fantom Bar|MaritimMünchen| Leonardo Royal Hotel Munich|KinisKitchen|Mezzanotte|Mezzodi|Fami|Salzkruste|Heimwerk|Freebird|Vorhoelzer Forum|Crown'sRest|Cocktail House|Vanilla Lounge|Bei Mario|Kaisergarten|Cafe an derUni|Schwabinger Wassermann|Solo Italia|Wuid| Lilly's/Moritz|Fox|BucciBar|Holzkranich|Helene Restaurant&Club|Park Café|Schmaus und BrausHumboldt's|Heart|Comera|Amistad|Le Florida|Luitpold|Ben's Bar|Trumpfoder Kritisch|Sobicocoa| Hugo's|Occam Deli|Bar Giornale|BrasserieSchwabing|Saló|Eat the Rich|Burger and Lobster|Cuore| Blücher|Don'tCall Mama|Nu Lounge|Reitschule|Effe & Gold|DasNeuhausen|Bodeguita|Pepe Nero Distillers|SollnerHirschen|Beach38|James T. Hunt|Call Me Drella|Negroni Bar|Patolli|Anadologlu|Sophia's Bar / The Charles Hotel|Sofitel / IsarBar|Schwarzreiter|Little London| Kempinski - Vier JahreszeitenMehr Informationen zur Negroni Week finden Sie unterwww.negroniweek.comÜBER CAMPARI DEUTSCHLANDCampari Deutschland ist eines der führendenSpirituosen-Unternehmen in Deutschland und eine Tochtergesellschaftder Gruppo Campari, die weltweit zu den bedeutendsten Playern imSpirituosensektor zählt. Campari Deutschland bietet ein fokussiertesSortiment internationaler, erfolgreicher Premium-Lifestyle Marken an.Hierzu zählen zum einen die im Besitz der Gruppo Campari befindlichenMarken Campari, Aperol, Appleton Estate, Averna, Braulio, Cynar,Cinzano, Ouzo 12, Bulldog Gin, Skyy, Glen Grant, Wild Turkey,Espolón, Crodino und die Sodas (LemonSoda, OranSoda, MojitoSoda)sowie die Premium Liköre Frangelico, Carolans, Irish Mist undAmerican Honey. Des Weiteren gehören zum erfolgreichen Portfolio dieDistributionsmarken des Familienunternehmens William Grant & Sons(Glenfiddich, Tullamore D.E.W., Grant's, The Balvenie, Hendrick's,Sailor Jerry, Monkey Shoulder, Girvan, Kininvie, Hudson undDrambuie). Weitere Informationen unter: www.campari-deutschland.deÜBER DIE GRUPPO CAMPARIDavide Campari-Milano S.p.A., zusammen mit seinenTochtergesellschaften ("Gruppo Campari"), zählt weltweit zu denbedeutendsten Unternehmen im Spirituosensektor, vertreten in über 190Märkten mit einer führenden Position in Europa sowie Nord- undSüdamerika. Die Gruppo wurde 1860 gegründet und ist heute weltweitder 6. größte Player in der Premium Spirituosen-Industrie. DasPortfolio der Gruppo setzt sich aus über 50 Marken aus den SegmentenSpirituosen, dem Kerngeschäft, sowie Weine und alkoholfreienGetränken zusammen. Darunter namhafte internationale Marken wieAperol, Appleton Estate, Campari, Cinzano, SKYY Vodka und WildTurkey. 