Achtung bei SunHydrogen

Vor rund drei Wochen eine sehr starke Aufwärtsbewegung in der SunHydrogen-Aktie. Die jüngsten Jahrestiefs konnte der Wert deutlich hinter sich lassen. Über den Oktober bildete sich in den Tageskerzen eine W-Formation, eine Bodenbildung aus. Das hieraus ableitbare Kursziel wurde allerdings schon in wenigen Handelstagen erreicht.

Nun stoppt der Wert an der 200-Tage-Linie. Diese verläuft gegenwärtig bei 0,07 Euro – der gestrige Schlusskurs ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



