Achtung vor Strompreiserhöhungen zum Jahreswechsel / So raffiniert verstecken Stromversorger ihre Preisanpassungen

Augsburg (ots) - Mit der Anpassung der staatlichen Umlagen ändernsich die Strompreise für Versorger im kommenden Jahr. Stromanbietermüssen dabei bis spätestens sechs Wochen vor dem Jahreswechsel diePreisanpassungen ihren Kunden mitteilen. Dabei lassen sich vieleVersorger immer neue Wege einfallen, ihre eigenen Preise unauffälligzu erhöhen. Verbraucher sind meistens ahnungslos und laufen in dieFalle "Preiserhöhung" der Anbieter.In den nächsten zwei Wochen sollten Verbraucher verstärkt auf Postvon ihrem Stromanbieter achten. Ob per Brief, E-Mail oder alsMitteilung im Online-Kundenportal - die Versorger sind dazuverpflichtet die Preisänderungen ihren Kunden mitzuteilen. Aberoftmals sind die Informationen zu den Preisanpassungen in anderenDokumenten versteckt. In mehrseitigen Informationsschreiben, die sichmeist um ein anderes Thema drehen und wie ein Werbebrief aussehen,werden in einem Satz die Preisanpassungen erwähnt. Dabei bauen dieVerbraucher darauf, dass ihre Kunden sich den Text gar nicht oder nurin Teilen durchlesen und die Änderungen übersehen. Die Anpassungender steuerlichen Umlagen sind dabei meistens nur ein Vorwand um dieeigenen Preise um bis zu dreißig Prozent zu erhöhen. Tilo Vieten,Gründer des Wechselhelfers cheapenergy24 (www.cheapenergy24.de), hatmit diesem Vorgehen der Versorger viel Erfahrung: "Kunden solltenjede Mitteilung ihres Versorgers aufmerksam lesen, auch wenn sie wieWerbung aussieht. Wer nicht aufpasst, ärgert sich im nächsten überhöhere Stromkosten und muss meistens nochmal ein Jahr warten, bis erden Versorger wechseln kann."Wer sich rechtzeitig mit den Preisänderungen befasst, kann aberdurchaus profitieren. Sowohl bei Preiserhöhungen als auch beiPreissenkungen haben Verbraucher Anspruch auf einSonderkündigungsrecht und sollten einen Tarifvergleich vornehmen. "Inden allermeisten Fällen lohnt sich ein Wechsel und Verbrauchervermeiden nicht nur saftige Erhöhungen, sondern sparen im folgendenJahr deutlich an Stromkosten", weiß Vieten weiter.