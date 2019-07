Achtung Schadstoffe: Wenn neue Sommerschuhe unangenehm stinken / TÜV Rheinland rät zu schadstoffgeprüften Schuhen / Beim Kauf auf Prüfzeichen achten und den eigenen Sinnen vertrauen

Köln (ots) - Sie heißen Flip-Flops, Crocs, Mules, Espadrilles oderschlicht Badelatschen und sind bei sommerlichen Temperaturen dieangesagte Mode an unseren Füßen. Doch Vorsicht: Nicht alle dieserSommerschuhe sind für die Träger unbedenklich. Denn sie könnenSchadstoffe in gefährlichen Konzentrationen enthalten. "Unsere Testsvon sommerlichen Schuhen zeigen in den Materialien regelmäßigflüchtige organische Substanzen", erklärt Ralf Diekmann,Produkt-Sicherheitsexperte bei TÜV Rheinland. Aber auch PolyzyklischeAromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) wie das Naphthalin finden dieExperten von TÜV Rheinland in Kunststoffmaterialien. Diese Substanzenkönnen nicht nur Augen-, Atem- oder Hautreizungen hervorrufen.Sondern einige davon können krebserzeugend, erbgutverändernd oderfortpflanzungsschädigend wirken.Mit Nase und Prüfzeichen"Unsere Nase ist in einigen wenigen Fällen ein guter Ratgeber.Denn Substanzen wie beispielsweise das Naphthalin haben einen sehrprägnanten, unangenehmen Geruch. Wer diesen Geruch wahrnimmt, solltevom Kauf Abstand nehmen", erklärt Diekmann. Doch die meistenSchadstoffe sind vollkommen geruchsneutral und somit am Produkt nichtzu erkennen. Daher ist es wichtig, zusätzlich auf entsprechendePrüfzeichen von unabhängigen Prüforganisationen wie TÜV Rheinland zuachten. Diese Prüfzeichen geben Auskunft über die Sicherheit undQualität der Schuhe. Das bezieht sich beispielsweise auch darauf, obdie verwendeten Materialien den aktuellen Grenzwerten bezüglichSchadstoffen entsprechen.Einkauf stets bei sicheren Quellen"Generell sollte man bei bekannten Händlern und seriösen Quelleneinkaufen, nicht nur bei Sommerschuhen", rät Diekmann. "NamhafteHersteller oder bekannte Handelsorganisationen verfügen über eigeneQualitätssicherungen, suchen sorgfältig ihre Zulieferer aus undarbeiten eng mit Prüfhäusern zusammen. Zudem kennen sie diegesetzlichen Mindestanforderungen für die Schuhe." Ein Kauf an derStrandbude, auf dem Wochenmarkt oder bei nicht seriösen Quellen imInternet, wo man das Produkt nur aufgrund einer Beschreibung kauft,kann im Reklamationsfall problematisch sein.Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Rolf Vesenmaier, Presse, Tel.: 0221/806-2148Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell