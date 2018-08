Achtung: Radfahrer! - Wenn Abbiegen zur tödlichen Falle wird (AUDIO)

Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag:Wer viel mit dem Fahrrad unterwegs ist, tut sich auf jeden Fallwas Gutes: Man ist an der frischen Luft, fühlt sich fitter und tutauch gleich noch was für seine Gesundheit. Allerdings lebt man alsRadfahrer auch sehr gefährlich. An Kreuzungen zum Beispiel, wenn manselbst geradeaus fahren möchte und neben einem ein LKW, Bus oder auchein Müllwagen auftaucht, der rechts abbiegen will. Von den Fahrernwird man auf dem Rad unglaublich leicht übersehen, was schwere Folgenhaben kann. Aber wie soll man das ändern? Helke Michael hat sich malschlau gemacht.Sprecherin: Etwa ein Drittel aller tödlichen Fahrradunfälle gehtauf einen Abbiegeunfall zurück. Denn was viele Radfahrerunterschätzen, ist der riesige tote Winkel, mit dem Fahrer vonbeispielsweise LKW zu kämpfen haben.O-Ton 1 (Dr. Walter Eichendorf, 11 Sek.): "Hinter dem Fahrzeugkönnen sie für eine lange Strecke gar nichts sehen. Und auch nebendem Fahrzeug nur mit sehr vielen Spiegelsystemen. Und es ist ganzschwierig, so viele Spiegel permanent hin und her zu kontrollieren."Sprecherin: Erklärt Dr. Walter Eichendorf, Präsident des DeutschenVerkehrssicherheitsrates und stellvertretender Hauptgeschäftsführerder Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung. ModerneAbbiegeassistenten könnten die Straßen aber in Zukunft sicherermachen. Das Problem:O-Ton 2 (Dr. Walter Eichendorf, 18 Sek.): "Es gibt bishereuropaweit nur ein einziges System, was angeboten wird, zurErstausrüstung für LKWs. Das ist radarbasiert. Ein sehr gutes System.Es gibt einige Systeme zur Nachrüstung, die nicht ganz auf demselbentechnischen Niveau sind, aber auch schon helfen können."Sprecherin: Diese Systeme sind noch so neu und entsprechend teuer,dass die wenigsten Fahrzeuge damit ausgerüstet sind. Deshalb hatBundesverkehrsminister Scheuer ein Förderprogramm aufgelegt, das dieAusstattung großer Fahrzeuge mit solchen Abbiegehilfesystemen schnellvoranbringen soll. Außerdem sind auch die Städte, Gemeinden undKommunen gefragt, denn:O-Ton 3 (Dr. Walter Eichendorf, 15 Sek.): "Das andere ist dieIdentifizierung der Gefahrenpunkte. Dafür gibt es Unfallkommissionen.Und diese Unfallkommissionen müssen sich derartige Kreuzungen ganz,ganz kritisch anschauen und zum Beispiel durch die Verkehrsführungoder durch das Wegnehmen von Bäumen an kritischen Stellenverbessern."Sprecherin: Trotzdem sollte man als Radfahrer vor allem anKreuzungen immer aufpassen.O-Ton 4 (Dr. Walter Eichendorf, 16 Sek.): "Also nie rechts aneinem stehenden LKW vorbeifahren. Und wenn ich neben einem LKW steheund Vorfahrt habe, weil der LKW abbiegt und ich fahre mit dem Radgeradeaus - dann nur losfahren, wenn ich Sichtkontakt zum Fahrerhabe. Ansonsten lieber abwarten und den LKW vorfahren lassen."Abmoderationsvorschlag:Wem das jetzt zu schnell ging: Schauen Sie einfach mal im Netzunter www.dvr.de. Hier finden Sie noch mal alle Infos zum Thema.Pressekontakt:Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)PressestelleStefan BoltzTel.: +49-30-130011414E-Mail: presse@dguv.deOriginal-Content von: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), übermittelt durch news aktuell