Achtung Preisfalle - Kartenzahlung kann bares Geld kosten

Potsdam (ots) - Wer seinen Flug online bucht, zahlt in der Regelmit Kreditkarte. Doch Vorsicht: manche Fluglinien kassieren hoheGebühren für die Bearbeitung. Genau hinschauen lohnt sich, denn jedeFluglinie muss auch kostenlose Zahlungsmöglichkeiten anbieten; einedavon ist meistens eine Kreditkarte der Fluglinie.refund.me, der internationale Dienstleister für Fluggastrechte,erleichtert durch einen umfangreichen Vergleich die Qual der Wahl beider Flugbuchung. Bei bestimmten Zahlungsmethoden werden auch bei deransonsten kostenfreien Buchung im Internet Gebühren erhoben. Airlinessind zwar verpflichtet, mindestens eine kostenloseZahlungsmöglichkeit anzubieten.Eve Büchner, Gründerin und CEO von refund.me empfiehlt: "AchtenSie beim Abschließen der Buchung darauf, dass sich der Endpreis durchdie gewählte Zahlungsart nicht weiter erhöht. Die kostenloseZahlungsart ist nicht immer auf den ersten Blick zu erkennen."Für die meistens bevorzugte Bezahlung mit Kreditkarte können aberhohe Gebühren anfallen, die nicht immer transparent sind und vonFlugdistanz und -preis abhängen. Oft lohnt es sich, per Lastschriftoder Paypal zu bezahlen; für Vielflieger ist es eine Überlegung wert,eine Kreditkarte der Fluglinie zu nutzen, mit der sich gleichzeitigMeilen bzw. Bonuspunkte sammeln lassen.Die Kosten für die Bezahlung mit Kreditkarte unterscheiden sicherheblich von Fluglinie zu Fluglinie. Bei Air Berlin etwa liegen dieKosten je nach Destination zwischen 7 und 20 Euro pro Flug und fallenauch für Kinder an, die älter als zwei Jahre sind. Bei Lufthansafällt ein prozentualer Anteil des Flugpreises als Gebühr an. Das giltauch für Easyjet oder etwa British Airways - dort wird 1 Prozent desBuchungspreises fällig.Auch bei den Kreditkartengebühren gilt also, dassSchnäppchenangebote von Billigfliegern durch zusätzliche Gebühren wieetwa für die Zahlungstransaktion per Kreditkarte empfindlich teurerwird. "Ein Vergleich von Flugdiscountern und traditionellenFluglinien kostet nur wenig Zeit und kann viel Geld sparen," sagt EveBüchner von refund.me.Weitere Informationen über Gebühren je nach Zahlungsart sowieAirline-Partnerkarten und Bonuspunkte finden sie unterhttp://ots.de/VgUBREine umfassende Übersicht über sämtliche Flugnebenkosten findenSie auf der Website von refund.me:https://www.refund.me/de/flugnebenkosten/Über refund.meAls globaler Dienstleister unterstützt das 2012 von derUnternehmerin Eve Büchner gegründete Start-up refund.me(https://www.refund.me) Flugpassagiere und Geschäftsreisende bei derDurchsetzung ihrer Entschädigungsansprüchehttps://www.refund.me/de/flugverspaetung/ für Verspätungen,Flugausfälle, verpasste Anschlussflüge und Umbuchungen entsprechendder EU Verordnung (EG) 261/2004.Pressekontakt:press@refund.me0172 905 18 69Original-Content von: refund.me, übermittelt durch news aktuell