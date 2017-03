Achtung Langfinger / KfW-Förderung in die Baufinanzierung einplanen

Hamburg (ots) - Jeder Eigentümer fürchtet das folgende Szenario:Bei der Rückkehr steht die Eingangstür offen, alle Schränke sinddurchwühlt und wertvolle Schmuckstücke fehlen. Gerade im neuen Heimist diese Erfahrung ein Schock. Kluge Interessenten lassen deshalbbereits in der Bauphase einbruchhemmende Maßnahmen installieren. DieKosten dafür müssen sie aber nicht alleine tragen. "Grundsätzlichempfehle ich an der Sicherheit des neuen Hauses nicht zu sparen. Fastalles, was zu dem Bereich Haustechnik gehört, wird über dieBaufinanzierung abgedeckt und steigert den Wert der Immobilie",erklärt Stephan Scharfenorth, Geschäftsführer desBaufinanzierungsportals Baufi24.de (https://www.baufi24.de/).Bauherren können dabei mit der KfW-Förderung bares Geld sparen.Voraussetzung für die Bezuschussung ist die Antragstellung vorBeginn des Vorhabens und die Ausführung durch ein Fachunternehmen desHandwerks. Wer Maßnahmen zum Einbruchschutz durchführen lässt, erhältfinanzielle Unterstützung bis maximal 1.500 Euro. Darunter fallen dieInstallation von einbruchhemmenden Haustüren und Fenstern, sowieAlarmanlagen oder Außenleuchten mit Bewegungsmeldern. Gerade diemechanischen Sicherungen von Türen und Fenstern sind sinnvoll, dasich Einbrecher kaum Zeit für das Knacken ausgeklügelterSchutzmaßnahmen nehmen. Alarmanlagen oder helle Strahler imAußenbereich stellen eine zusätzliche Sicherheit dar.Bauherren sollten von Beginn an einen höheren Betrag einplanen, umdie teure Nachrüstung zu einem späteren Zeitpunkt zu vermeiden. Mitder KfW-Förderung kann ein Teil dieser Kosten eingespart werden. Auchdie Maßnahmen zum energieeffizienten oder barrierefreien Hausbau sinddurch die KfW-Bank förderungsfähig. Die frühzeitige Entscheidung fürden Einbruchschutz bringt einen weiteren Vorteil: Wollen Eigentümerihr Haus eines Tages verkaufen, steigert bereits installierte Technikden Wert und damit den Preis der Immobilie. Interessierte informierensich in dem eBook "Einbruchschutz und Prävention" unterhttp://ots.de/QFX5R für ausführliche Informationen rund um denSicherheitsmaßnahmen in Haus oder Wohnung.Über Baufi24Baufi24.de ist mit mehr als drei Millionen Besuchern pro Jahreines der bekanntesten Webportale für private Baufinanzierungen.Zukünftige Hausbesitzer bekommen hier weitreichende Informationenrund um das Thema Baufinanzierung und Immobilienkauf/-bau zurVerfügung gestellt. In seinem Leistungsportfolio vergleicht dasUnternehmen die Angebote von mehr als 300 Banken. Mehr als 1.000zertifizierte Berater stehen den Kunden in einem Partnernetzwerk mitBeratung und Expertise zur Seite. Weitere Informationen unterhttps://www.baufi24.de/Pressekontakt:Unternehmenskontakt: Baufi24 GmbH Stephan Scharfenorth,Tel. +49 (0) 800 808 4000 E-Mail: redaktion@baufi24.dePressekontakt: Hasenclever Strategy, Walter Hasenclever,Tel: +49 421 42 76 37 39, Mobil: +49 171 493 57 83,E-Mail: wh@hasencleverstrategy.deOriginal-Content von: Baufi24 GmbH, übermittelt durch news aktuell