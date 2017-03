Leipzig (ots) -Am 29. März zeigt das Erste um 20.15 Uhr die MDR/ORF-Koproduktion"Familie mit Hindernissen". In den Hauptrollen spielen NicoletteKrebitz, Juergen Maurer, Hary Prinz und Franziska Weisz. Gedrehtwurde vom 14. April bis 11. Mai 2016 in Leipzig und Umgebung.Zum Inhalt: Katrin kann von einer glücklichen Familie nur träumen.Denn die Patchwork-Konstellation mit mehreren unfreiwilligverbundenen Familien stellt ihre Nerven auf eine harte Probe. Um dasbrüchige Verhältnis zu ihrer vierzehnjährigen Tochter Saskia zukitten, hat sie alle Familienmitglieder zu deren Konfirmationeingeladen. Doch Saskia ist jüngst zu ihrem Vater und dessen neuerFamilie gezogen, während der Sohn von Katrins neuem LebensgefährtenPhilipp bei ihnen eingezogen ist und seitdem Saskias Zimmer undKatrins Leben verwüstet.An einen harmonischen Alltag ist nicht zu denken, an einfriedvolles Familienfest schon gar nicht. Verzweifelt und überforderttreibt Katrin ihre Tochter eher in eine rebellierende Antihaltung,anstatt zurück in ihre Arme. Auch die moralische Entrüstung vonKatrins Vater Horst über das komplizierte und alles andere alsfunktionierende Familienmodell seiner Tochter birgt so vielSprengstoff für die noch junge Beziehung zwischen Katrin und ihremneuen Partner, dass am Ende die große Frage steht: Warum tun wir unsdas eigentlich an?In weiteren Rollen sind u.a. zu sehen: Marie Gruber, DanielaZiegler, Lisa Bitter und Peter Prager. Regie führte Oliver Schmitznach einem Drehbuch von Sophia Krapoth."Familie mit Hindernissen" ist eine Produktion der Ariane KrampeFilmproduktion GmbH (Produzentin: Ariane Krampe) im Auftrag des MDR(Redaktion: Jana Brandt) und ORF (Katharina Schenk).Pressekontakt:MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Bianca Hopp,Tel.: (0341) 3 00 64 32; E-Mail: presse@mdr.de; Twitter: @mdrpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell