Achtung, Kamera / Vermieter darf weder eine echte Anlage noch eine Attrappe betreiben (FOTO)

Berlin (ots) -Wenn ein Immobilieneigentümer Überwachungskameras imEingangsbereich installiert hat, die eintreffende und das Hausverlassende Mieter ganz oder teilweise aufnehmen, dann können ihn dieBetroffenen zum Abbau der Anlage zwingen. Selbst eine Attrappe mussnach Auskunft des Infodienstes Recht und Steuern der LBSgegebenenfalls entfernt werden. (Amtsgericht Detmold, Aktenzeichen 7C 429/17)Der Fall: Ein Vermieter hatte mehrere Kameras auf seinemGrundstück aufgebaut. Die Begründung: Er habe ein besonderesSicherheitsbedürfnis, weil es in der Vergangenheit zu Diebstählengekommen sei. Ein Mieter wollte sich damit nicht abfinden, er fühltesich in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt. Der Eigentümer merktezu seiner Verteidigung an, die Anlage sei bereits vor dem Einzug desMieters, während der Besichtigung des Objekts, angebracht gewesen.Der Betroffene habe bei dieser Gelegenheit nicht mitgeteilt, dass erProbleme damit habe.Das Urteil: Der zuständige Amtsrichter ordnete an, alle eventuellnoch vorhandenen Kameras müssten entfernt werden. Das betreffe auchdie Attrappen, denn diese seien geeignet, bei den Bewohnern desHauses einen unzumutbaren "Überwachungsdruck" entstehen zu lassen.Das Argument des fehlenden Protests während der Besichtigung erkanntedas Gericht nicht an, denn der Kläger sei stark sehbehindert und habedie Objekte möglicherweise gar nicht wahrgenommen. Der Vermieter, sohieß es im Urteil, hätte ohnehin von sich aus darüber aufklärenmüssen.