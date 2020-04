Achtung: Goldman stuft Wirecard zurück! Warum das gar nicht so schlecht ist…

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Eine sehr starke Performance haben die Aktien des Bezahlspezialisten Wirecard in den letzten Wochen aufs Börsenparkett gelegt. Alleine in den beiden verkürzten Handelswochen vor und nach Ostern kletterten die Papiere bislang um mehr als 16 Prozent auf den gestrigen Schlussstand von 118,88 Euro. Seit dem durch die Coronakrise ausgelösten Kurssturz bis auf das Jahrestief bei 79,68 Euro am 16. März konnten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



