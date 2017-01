Achtung! Diese Aktien sind aktuell im Visier der Leerverkäufer – S&T, Lufthansa, Wirecard, Hypoport, Bilfinger, MorphoSys, Nordex, Altisource, Qiagen

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Liebe Leser,

hier finden Sie einen Überblick über die aktuellen Veränderungen bei den Leerverkaufspositionen deutscher Aktien am 9. Januar.

Seit geraumer Zeit sind die Aktien deutscher Unternehmen verstärkt ins Visier internationaler Hedgefonds gerückt, die auf fallende Kurse wetten. Ich will Sie an dieser Stelle regelmäßig über aktuelle Entwicklungen bei den Leerverkaufspositionen der betroffenen Unternehmen unterrichten. Denn solche Veränderungen können ein wichtiges Alarmsignal für Anleger sein, dass in Kürze ein Kursabsturz bevorsteht. Umgekehrt kann ein verstärkter Rückzug der Hedgefonds aus den Shortpositionen ein Indiz dafür sein, dass sich der Kurswert nachhaltig stabilisiert und eine klare Aufwärtstendenz zeigt.

Veränderungen am 9.1.2017

S&T +0,50 % Deutsche Lufthansa +0,15 % Wirecard +0,08 % Hypoport +0,01 % Bilfinger -0,01 % MorphoSys -0,06 % Nordex -0,09 % Altisource -0,09 % Qiagen -0,10 %

Gesamtstand

DAX

Deutsche Lufthansa 6,93 % Linde 3,34 % Volkswagen 3,03 % Commerzbank 2,89 % Allianz 2,65 % E.ON 1,10 % Merck KGaA 0,58 % Infineon Technologies 0,58 % Adidas 0,51% Deutsche Bank 0,51 %

MDAX

K+S 17,95 % Ströer 7,12 % Salzgitter 5,93 % Leoni 5,87 % TAG Immobilien 5,78 % Bilfinger 5,09 % Lanxess 4,20 % Fraport 3,26 % Deutsche Wohnen 3,21 % Metro 3,14 %

SDAX

Heidelberger Druckmaschinen 12,97 % Klöckner & Co 2,90 % ElringKlinger 2,90 % Gerry Weber 2,58 % SGL Carbon 2,46 % Deutz AG 2,21 % Bertrandt 2,09 % Zooplus 1,89 % Hamburger Hafen und Logistik 1,88 % Adler Real Estate 1,56 %

TecDAX

Wirecard 11,62 % Nordex 8,43 % Qiagen 4,47 % SMA Solar 3,75 % Cancom 3,69 % Drillisch 3,62 % RIB Software 2,99 % Drägerwerk 2,74 % Dialog Semiconductor 2,68 % S&T 2,31 %

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Mark de Groot.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse