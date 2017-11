Achtung Botnetze! - 6,7 Millionen neu infizierte Geräte allein im letzten Jahr (AUDIO)

Ratingen (ots) -Anmoderationsvorschlag: Alles wird immer smarter - es gibt fastnichts mehr, das nicht irgendwie mit dem Internet und miteinanderverbunden ist: Die Kaffeemaschine, das Licht, der Kühlschrank und derFernseher; sogar die Alarmanlage zuhause und in vielen Häusern auchJalousien oder Fenster werden komplett über den Router gesteuert. Dasbirgt allerdings auch einige Risiken, die man nicht unterschätzensollte - die Geräte könnten nämlich Teil eines sogenannten Botnetswerden. Wie gefährlich die sind, verrät Ihnen Helke Michael.Sprecherin: Bots sind automatisch arbeitende und mit Schadsoftwareversehene Computerprogramme. Hacker infizieren damit alle möglichen,mit dem Internet verbundenen Geräte, sagt der Norton Security ExperteCandid Wüest:O-Ton 1 (Candid Wüest, 10 Sek.): "Also zum Beispiel Laptops, PCs,Tablets und Smartphones, aber eben auch internetfähige Fernseher,Küchenmaschinen oder Heizkörper-Thermostate, die man über seinSmart-Home steuern kann."Sprecherin: Besonders perfide daran: Cyberkriminelle könneninfizierte Geräte zu sogenannten Botnetzen verbinden und ihre Bots soimmer weiter verbreiten.O-Ton 2 (Candid Wüest, 15 Sek.): "Oder es sollen durch massenhafteAnfragen über die Botnets-Geräte Server oder Services lahmgelegtwerden. Aber natürlich lassen sich auch andere kriminelle Aktivitätendurchführen, wie zum Beispiel Betrügereien, deren Ausgangspunkte ebenüber die gekaperten Rechner verschleiert werden kann."Sprecherin: Problem dabei: Die Täter operieren weltweit,hinterlassen kaum Spuren und bleiben oft unentdeckt. Deshalb werdenBots überall mehr und mehr zu einer richtigen Seuche:O-Ton 3 (Candid Wüest, 23 Sek.): "Weltweit sind im vergangenenJahr 6,7 Millionen Bots neu dazugekommen. In Europa gibt es diemeisten Bots in Russland und Italien, dann folgt aber auch schonDeutschland auf Rang drei. Das zeigt, dass die Menschen inDeutschland zu nachlässig sind, was Cybersicherheit angeht. Das istdeshalb erschreckend, weil wir ja alle irgendwie miteinander vernetztsind - und man kann unwissentlich zum Mittäter von kriminellenMachenschaften werden."Sprecherin: Es gibt aber durchaus Hinweise darauf, dass manmöglicherweise schon längst Teil so eines Botnetzes ist - zumBeispiel...O-Ton 4 (Candid Wüest, 24 Sek.): "....wenn ein Gerät besonderslangsam arbeitet, seltsame Meldungen anzeigt oder ohne Grund häufigerabstürzt. Damit es aber gar nicht erst so weit kommt: Nie aufE-Mail-Anhänge klicken, die aus unbekannten Quellen stammen.Natürlich immer regelmäßig System-Updates durchführen - und mansollte eine Firewall und eine verlässliche Sicherheitssoftwareinstallieren, zum Beispiele von Norton. Eine vernünftige Strategiefür die eigene Cybersicherheit ist einfach das A und O!"Abmoderationsvorschlag: Wenn Sie mehr über die Botnetz-Studie vonNorton wissen möchten und noch weitere Tipps benötigen, wie Sie sichschützen können: Einfach mal auf norton.de klicken!Pressekontakt:Christoph SahnerMail:christoph_sahner@symantec.comTel.:089/9430-2244Original-Content von: Symantec (Deutschland) GmbH, übermittelt durch news aktuell