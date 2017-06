Achtung! Bitte Sperrfrist beachten: Donnerstag, 1.6.2017, nach Bundestagsabstimmung zu TOP 18 (ca. 21.00 Uhr) / Kretschmer/Wanderwitz: Freiheits- und Einheitsdenkmal beschlossene Sache

Berlin (ots) -Sperrfrist: 01.06.2017 22:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist, nach Bundestagsabstimmung zu TOP 18 (ca. 21.00 Uhr),zur Veröffentlichung freigegeben ist.Siegerentwurf "Bürger in Bewegung" wird realisiertDer Bundestag hat am späten Donnerstagabend mit großer Mehrheitbeschlossen, das Freiheits- und Einheitsdenkmal mit dem Siegerentwurf"Bürger in Bewegung" auf der Berliner Schlossfreiheit zu realisieren.Dazu erklären der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion,Michael Kretschmer, und der kultur- und medienpolitische Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Marco Wanderwitz:"Nach dem Start der zivilgesellschaftlichen Initiative für einDenkmal 1998, einem jahrelangen Diskussionsprozess, zweiBundestagsbeschlüssen in den Jahren 2007 und 2008, zahlreichenbundesweiten Veranstaltungen der Deutschen Gesellschaft e.V., zweiWettbewerbsverfahren, vielen Sitzungen des Kulturausschusses,Störfeuern des Landes Berlin, Zeitverzögerungen undKostensteigerungen haben wir heute mit der großen Mehrheit desParlamentes die endgültige Entscheidung getroffen: Das Freiheits- undEinheitsdenkmal wird mit dem Siegerentwurf "Bürger in Bewegung" aufder Berliner Schlossfreiheit gebaut.Die Identität unserer Nation ist von unserer gesamten Geschichteund eben auch von den Freiheitsbestrebungen der Menschen geprägt. DasFreiheits- und Einheitsdenkmal steht gerade für die glücklichen undpositiven Momente in unserer Geschichte, für die friedlicheRevolution 1989 und die darauf folgende Deutsche Einheit. Für uns istdie Überwindung der kommunistischen Diktaturen in der DDR und inOsteuropa der Höhepunkt der europäischen Freiheitsgeschichte. Wirwollen, dass sich auch die uns nachfolgenden Generationen derhistorischen Stunde der friedlichen Revolution bewusst sind.Das Freiheits- und Einheitsdenkmal wird als innovativer Gedenkortvor dem Humboldt-Forum Menschen aus aller Welt dazu einladen, sich zuverständigen und gemeinsam etwas zu bewegen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell