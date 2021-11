Achtung Anfänger! Diese Anlage funktioniert auch bei turbulenten Börsen

Schaut man sich die beliebtesten Aktien vieler Anleger an, kann man nur überrascht sein. Es scheint, dass die Geschäftsmodelle möglichst kompliziert sein müssen, um erfolgversprechend zu sein. Das führt dazu, dass selbst manche Anfängerportfolios viele Wasserstoffaktien, Biotechnologieunternehmen oder zyklische Turnaround-Spekulationen enthalten. Es ist höchst zweifelhaft, dass Anleger wirklich verstehen, was sie da wirklich in ihren Portfolios haben.

Mit dem Wagner & Florack Unternehmerfonds habe ich einen Fonds gefunden, der das genaue Gegenteil zu sein scheint. Im Stil von Warren Buffett und Charlie Munger investieren die beiden Fondsmanager Dominikus Wagner und Christian Florack in hochwertige Unternehmen. Die Voraussetzung für ein Investment ist, dass sie das Geschäft wirklich verstehen.