Achtung Allergie - Pollenschutz für Immobilien

Hamburg (ots) - Während die Aussicht auf einen warmen Sommer undblühende Landschaften für die Meisten sehr verlockend klingt, würdenAllergiker diesen Teil des Jahres am liebsten überspringen. Dabeiwissen nur die wenigsten Geplagten, dass sogar das eigene Zuhausedabei helfen kann, den Beschwerden vorzubeugen. "Abhilfe gegenjuckende Augen und laufende Nasen verschaffen Pollenschutzgitter vorden Fenstern oder spezielle Filter für Lüftungsanlagen. Handelt essich um eine schwere Allergie können diese Maßnahmen direkt bei derHausplanung berücksichtigt werden und so lassen sich Zeit und Geldfür nachträgliche Umbauten sparen", erklärt Stephan Scharfenorth,Geschäftsführer des Baufinanzierungsportals Baufi24.de(https://www.baufi24.de/).Pollenschutzgitter und FilterLästiger Blütenstaub lässt sich schnell und einfach durchPollenschutzgitter minimieren. Die engmaschigen Einsätze gibt es fürFenster oder Terrassentüren in verschiedenen Größen. Sie halten einenGroßteil der Pollen ab, während frische Luft weiterhin hereinströmt."Steht der Hausbau noch bevor und die Allergie ist sehr stark,verschafft die Installation einer Lüftungsanlage deutliche Linderung.Spezielle Filter halten die zuströmende Luft weitestgehend vonMikropartikeln frei und Häuslebauer sparen sich das teureNachrüsten", so Scharfenorth weiter.Alternative - Lüften und tägliches PutzenWer Kosten und Mühen für Pollenschutz oder Lüftungsanlagefürchtet, kann durch richtiges Lüften und regelmäßiges Saubermachenzumindest einen Teil der Belastung eindämmen. So ist in städtischenBereichen die Belastung morgens zwischen 6 und 8 Uhr sowie 19 Uhr undMitternacht am geringsten. Auf dem Land ist die Pollenkonzentrationwiederum gerade in den Morgenstunden sehr hoch. Aber auch dieInneneinrichtung spielt durchaus eine Rolle bei Allergien:Teppichböden oder Läufer fangen Pollen besonders ein, sie solltentäglich gereinigt werden. Auch Hartböden sollten regelmäßig gewischtwerden, damit der Blütenstaub entfernt wird. Wer sich den Wunscheiner eigenen Immobilie erfüllen möchte kann sich schnell und einfachmit dem Baufinanzierungsrechner(https://www.baufi24.de/baufinanzierung-rechner/) von Baufi24.de überdie mögliche Zusammensetzung der monatlichen Raten aus Zins, Tilgungund Sondertilgung bei unterschiedlichen Finanzierungsbeträgen undBeleihungssätzen informieren.Über Baufi24Baufi24.de ist mit mehr als drei Millionen Besuchern pro Jahreines der bekanntesten Webportale für private Baufinanzierungen.Zukünftige Hausbesitzer bekommen hier weitreichende Informationenrund um das Thema Baufinanzierung und Immobilienkauf/-bau zurVerfügung gestellt. In seinem Leistungsportfolio vergleicht dasUnternehmen die Angebote von mehr als 300 Banken. Mehr als 1.000zertifizierte Berater stehen den Kunden in einem Partnernetzwerk mitBeratung und Expertise zur Seite. Weitere Informationen unterhttps://www.baufi24.de/